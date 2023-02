Bayer: Beim DAX-Wochengewinner erhöhen Investoren den Druck 

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Auch wenn der deutsche Leitindex DAX in der vergangenen Woche mit einem Wochenverlust von einem Prozent erstmals in diesem Jahr kleinere Anzeichen von Schwäche gezeigt hat, gab es trotzdem acht Einzelwerte, die die Woche mit deutlichen Kursgewinnen beenden konnten.

An der DAX-Spitze der vergangenen Woche liegen die Aktien des Agrar- und Pharmakonzerns Bayer, die auf Wochensicht knapp vier Prozent zulegen und sich damit erfolgreich gegen den Gesamtmarkttrend stemmen konnten. Und das, obwohl es bei Bayer im Wochenverlauf ziemlich turbulent zuging: Zum einen haben sich die Investoren durchgesetzt, die einen Rücktritt des Bayer-Chefs gefordert haben. Zum anderen erhöhen vor allem aktivistische Anleger den Druck und fordern eine Aufspaltung des Bayer-Konzerns, um so den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern.

Aktivistische Investoren fordern Aufspaltung von Bayer

Schon länger fordert vor allem der als besonders aktivistisch bekannte US-Investor Jeff Ubben, der mit seinem Hedgefonds Inclusive Capital bei Bayer eingestiegen ist, eine Aufspaltung des Konzerns. Unterstützung erhält Inclusive Capital wohl auch vom singapurischen Staatsfonds Temasek, der rund drei Prozent an Bayer hält. Neu hinzugekommen in diese „Phalanx der Aufspaltungsbefürworter“ ist nun auch noch der aktivistische Investor Bluebell Capital Partners.

Um eine Aufspaltung durchzusetzen, von der sich die Investoren eine erhebliche Steigerung des Unternehmenswertes für die Bayer-Aktionäre versprechen, fordert vor allem Inclusive Capital schon länger den Rücktritt von Bayer-Chef Werner Baumann.

Bayer bekommt ab Juni einen neuen CEO

Zumindest an das Ziel der Neubesetzung des Vorstandspostens können die aktivistischen Investoren jetzt ein erstes grünes Häkchen machen. Denn Bayer teilte letzten Mittwoch mit, dass der beschlossen hat, dass mit Wirkung zum 1. Juni 2023 William N. Anderson neuer Vorstandsvorsitzender der Bayer AG wird. Anderson war zuletzt CEO der Pharma-Sparte von Roche. Werner Baumann wird Ende Mai 2023 in Ruhestand gehen.

Bayer-Aktien legen im Zuge der Spekulationen kräftig zu

Nachdem der von den Investoren geforderte Wechsel an der Bayer-Spitze vollzogen ist, darf man jetzt gespannt sein, wie der neue Vorstand agiert und ob sich die Investoren jetzt auch bei der Aufspaltung des Konzerns durchsetzen können. Im Raum stehen offenbar Überlegungen, entweder die Agrarsparte abzuspalten oder den Bereich Consumer Health auszugliedern.

An der Börse beginnen die Anleger scheinbar damit, eine mögliche Aufspaltung so langsam einzupreisen. Nach dem Wochenplus von 3,7 Prozent auf 58,80 Euro in der letzten Handelswoche summieren sich die Kursgewinne bei Bayer im laufenden Jahr bereits auf knapp 22 Prozent.

Zum Wochenstart legen Bayer-Aktien weiter zu und gewinnen aktuell 0,7 Prozent auf 59,18 Euro.

