Bärenmarkt-Rallyes … wie geht man damit um?

Vom Tagestief des vorherigen Freitags bis zum Handelsende des vergangenen Freitags hat der S&P 500 sagenhafte 9,1 Prozent zugelegt. Der Nasdaq 100 hat für 9,5 Prozent sogar nur gut drei Handelstage gebraucht. Und der DAX schaffte in knapp drei Handelstagen immerhin 4,3 Prozent. Es scheint, die werden ausgequetscht wie Zitronen. Aber kann man solchen Rallyes an der trauen?

Um es salopp auszudrücken: Ich traue dieser an der Börse aktuell laufenden Rallye, die wirkt, als hinge der Börsenhimmel auf einmal wieder voller Geigen, nicht weiter, als ich sie werfen kann. Was aber nicht bedeutet, dass ich sie nicht mit Respekt und Vorsicht behandle.

Denn dass die logische Richtung des Marktes in dem derzeitigen Umfeld nach unten weist und sich die Rahmenbedingungen kurzfristig unmöglich und mittelfristig zumindest nicht so leicht ins Positive verkehren können, macht diese Rallye zwar endlich. Aber wann und wo genau sie enden wird, kann niemand sicher sagen. Und deswegen sollte man solche Kaufwellen entweder höchst vorsichtig mitmachen oder sich, wenn man Short bleibt, darauf einstellen, dass man in die Defensive geraten kann und deswegen mehr als sonst aufpassen muss.

Die Motive sind fast immer im Chart zu finden

Warum solche Rallyes auftauchen, ist hilfreich zu wissen, um ihre Relevanz zu bewerten. Denn die kommen immer nur scheinbar aus dem Nichts. Würde eine solche Kaufwelle auftreten, weil z.B. die Inflationsdaten rasant zurückkommen, sich die Lieferketten stabilisieren und die US-Notenbank entscheidet, die Zinserhöhungen abzubrechen, weil sich die Gesamtsituation erkennbar stabilisiert hat, wäre sie natürlich die Basis für eine nachhaltige Aufwärtswende. Aber das sehen wir ja nicht. Die Lage ebenso wie die Perspektiven sind heute genauso mies wie am vorvergangenen Freitag, als die US-Indizes neue Jahrestiefs markierten. Und da auch nicht zu erwarten ist, dass sich da etwas zum Positiven tut, werden die Käufe auch nicht nachträglich von „good news“ unterfüttert. Also wissen wir schon einmal, dass wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit „nur“ mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben. Was aber nicht heißt, dass sie deswegen zwingend nur kurz währen müsste. Dazu ein Beispiel aus der Zeit der „Dot.Com“-Baisse 2000-2003:

Wir sehen hier, dass der DAX nach dem 11. September zwar seinen Abverkauf immens beschleunigte. Aber obwohl die Angst weltweit allgegenwärtig war, führte das wenige Tage später, konkret ab dem 21. September, zu einer immensen Kaufwelle. Die aus zwei Motiven geboren wurde:

Erstens war der Markt massiv überverkauft und die Short-Seller, sprich die Bären, derart weit in der Gewinnzone, dass sie begannen, diese Gewinne mitzunehmen. Und das von Short-Positionen in den Futures oder von zuvor leer verkauften Aktien bedeutet eben: Man muss kaufen – das zieht die Kurse nach oben. Und ähnliche Motive für Rallyes in einem negativen Gesamtumfeld finden wir immer wieder. So z.B. 2020 im März, als der DAX auf der historischen Supportlinie bei knapp 8.200 Punkten aufsetzte, die sich aus den Hochs 2000 und 2007 zusammensetzte, wie der folgende zeigt:

Und eben auch jetzt. Sehen wir uns dazu mal den Nasdaq 100-Chart an. Dieser Index hatte von den großen, für uns relevanten Indizes zuletzt am stärksten verloren. Und eben dieser Nasdaq 100 hatte sich vorvergangene Woche der 1.000 Tage-Linie genähert. Eine Linie, die selten ins Spiel kommt, aber wenn, wird sie wichtig. So auch, wie wir im Chart sehen, im März 2020. Auch damals war diese Linie nahegekommen … und motivierte die Short-Seller, Einzudecken und damit quasi unfreiwillig die Kurse nach oben zu ziehen. Und das ist ein typisches Muster.

Erst kommt die Charttechnik und die Short Squeeze … und dann könnte die Hoffnung folgen

Wenn erste Bären anfangen, ihre Positionen zu schließen und dadurch die Kurse höher ziehen, entsteht daraus eine Kettenreaktion. Andere sehen, dass da etwas passiert und sehen zu, dass sie ebenfalls ihre Short-Gewinne mitnehmen. Und wenn kurzfristig orientierte auf diesen Zug aufspringen … was sie meistens tun, vor allem, wenn die Eindeckungen über charttechnisch wichtigen Unterstützungen einsetzen … kann es sehr schnell und weit nach oben gehen, die verbliebenen Bären werden ausgequetscht, daher auch der Spitzname „Short Squeeze“ für solche Situationen.

Aber was, wenn die meisten „Shorties“ ihre Positionen geschlossen haben und sich die Kurse wichtigen Widerständen nähern? Also Levels, wo die Bären normalerweise dagegenhalten, die Käufe abfangen und selbst wieder attackieren würden? Dann wird es spannend. Denn wenn die Bären dann nicht zeitnah zurückkommen, sich die Kurse deutlich über dem vorherigen Tief halten, womöglich wichtige Widerstandszonen überwunden werden, werden die normalen Anleger wieder mutig. Eines dürfen wir ja nicht vergessen:

Ein großer Teil der Menschen, die Geld in den stecken, haben keine Fachkenntnisse. Ich merke immer wieder, dass viele die Problematik, die sich aus dieser Kombination so vieler Gefahrenherde derzeit ergibt, in keiner Weise erkennen. Diese Klientel würde einfach stur kaufen, wenn DAX & Co. aktuell nicht relativ bald wieder abdrehen würden, so, wie sie es auch im Sommer 2020 getan hatten. Wenn erst einmal aus Angst Hoffnung und Gier werden, ist nach oben nichts unmöglich. Immerhin würden die Käufe, die in ETFs fließen, 1:1 und sofort umgesetzt, d.h. dann würden diejenigen, die nicht ahnen, was über den Kursen an Damoklesschwertern hängt, einiges nach oben bewegen. Und dann kommt es sehr darauf an, ob neue „bad news“ anstehen oder aber der Abstieg der Konjunktur so langsam und unauffällig abläuft, dass er diese starke Emotion der Hoffnung nicht überlagern kann.

2020 gelang das, aber da spielten einige Faktoren zusammen. Erstens hatte man keine Ahnung, dass die Lockdowns ein Jahr später zu massiver Inflation und Materialengpässen führen würden. Zweitens dachten viele, dass das Thema im Winter durch die erwarteten Impfstoffe dann schon durch sei. Und drittens bot die Entspannung der Lage durch den Sommer das Gefühl, es sei doch alles nicht so schlimm. Der Glaube kann halt Berge versetzen. Diesmal auch?

Diese Rallye könnte schnell enden. Aber sie muss nicht!

Momentan bezweifle ich das zwar. Aber ausschließen würde ich das lieber nicht, dafür haben wir in den letzten gut 30 Jahren schon zu viele eigentlich absurde und dennoch hartnäckige, weitreichende Rallyes gesehen. Richtig ist: Der DAX hätte jetzt das obere Ende einer Flaggenformation erreicht, die innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends tendenziell nach unten verlassen wird. Außerdem nähert sich der Index einer super-massiven Widerstandszone. Und er liegt jetzt bereits 2.000 Punkte über dem März-Tief, aber nur gut 1.800 Punkte unter seinem Rekordhoch. Nüchtern betrachtet wäre da nach oben also kaum noch Luft. Wenn man die Rahmenbedingungen versteht und für die eigenen Entscheidungen auch berücksichtigt.

Aber genau das ist der Punkt. Angst ums Geld bringt emotionale Handlungen hervor. Und wer kauft, „kauft sich frei“, zumindest im Kopf. Ich würde daher nicht darauf wetten, mich aber auch nicht allzu sehr wundern, würde es der DAX wirklich noch in die Widerstandszone 14.800 zu 15.050 Punkte bzw. an die 200-Tage-Linie bei momentan 15.100 Punkten schaffen. Und dann kommt es eben darauf an:

Wenn das Lager der Bären jetzt oder denn eben erst in dieser Widerstandszone zurückkommt, kann der DAX die letzten Zwischentiefs durchschlagen wie nichts, die Rahmenbedingungen geben das allemal her. Dann würden auch diejenigen, die zuletzt voller Hoffnung auf die Wende gekauft haben, schnell zurückziehen.

Kommen die Short-Seller aber nicht oder nur zu zögerlich zurück, können Belanglosigkeiten wie z.B. die längst bekannte Aussage, dass die US-Notenbank „nur“ mit 0,50 Prozent-Zinsschritten weitermachen und im Herbst mal eine Pause machen und die Wirkung der Maßnahmen prüfen will, zu Kurstreibern werden, Die Realität würde, wie so oft, in der Besenkammer verschwinden und der DAX sonst wohin steigen. Daher:

Nein, ich traue dieser Rallye an der Börse aktuell nicht über den Weg. Aber ich unterschätze sie auch nicht. Da von Tag zu Tag neu entschieden wird, wer am Markt aktiv wird und wie man die Fakten interpretiert, sind und bleiben solche Bewegungen unberechenbar. Einfach mitlaufen? Brandgefährlich, weil es gegen den übergeordneten geht. Dagegenhalten? Brandgefährlich, weil man nicht wissen kann, wie weit es noch nach oben geht. Vorsichtig und mit gezielt kleinen, eher kurzfristigen Positionen agieren? Gute Idee!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

*Charts vom 27.05.2022, Chartquelle marketmaker pp4

