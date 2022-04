Apple: Das sieht nicht gut aus. Ist die Party schon wieder vorbei?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der führende Technologiekonzern konnte im März eine beeindruckende Rallye hinlegen. Die Apple-Aktie begann Mitte des Monats ihren Anstieg und konnte 10 Tage in Folge jeweils über dem Hoch des Vortages schließen und legte hierbei fast 20 Prozent an Wert zu. Dass es in dieser Einbahnstraßen-Manier nicht ewig weitergehen konnte, war völlig klar.

Eine kleine Zwischenkorrektur war unbedingt notwendig. Hierbei hatten Anleger vor allem die 20-Tage-Linie im Auge, welche im ersten Pullback als Unterstützung auch hervorragend gehalten wurde. Dann aber folgte eine böse Überraschung. Der Verkaufsdruck stiegt im Laufe der vorigen Handelswoche an und der Zwischenboden bei 170 USD wurde deutlich verletzt. Auch der Versuch diese Ebene zurückzuerobern, scheiterte. Der Aufwärtstrend ist somit vorerst dahin und die begibt sich erneut in eine neutrale Verkaufsphase.

E-Mail-Adresse eintragen Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Apple Aktie finden Sie hier. Expertenmeinung: Ob sich von hier aus eine neue Rallye ausgehen wird, ist eher fraglich. Hierzu müssten die Kurse rasch über das Hoch der vorigen Woche klettern, doch aktuell sieht es nicht danach aus. Erschwerend kommt hinzu, dass sich sowohl die 20- als auch die 50-Tage-Linie mittlerweile in eine Fallphase begeben haben. Dies deutet auf erhöhten Verkaufsdruck hin und die scheinen derzeit höhere Chancen als die Bullen zu haben. Solange Apple also unter der Marke von 171.27 USD bleibt, sollten Anleger äußerst vorsichtig agieren. Aussicht: NEUTRAL

