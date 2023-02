Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Nach schwächeren Vorgaben aus den USA und im Vorfeld der Zinsentscheidungen von Fed (Mittwoch), EZB und BoE (jeweils am Donnerstag) ist der DAX heute mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 15.081 Punkten in den Tag gestartet und hat im Laufe des Vormittags bei14.994 Punkten sein Tagestief markiert. Davon kann sich der DAX aber inzwischen wieder deutlich erholen und liegt am späten Nachmittag mit 15.099 Punkten nur noch 0,2 Prozent im Minus.

Auch in den USA blicken die Anleger gespannt auf die morgen anstehende Entscheidung der US-Notenbank und halten sich im Vorfeld ebenfalls mit Neuengagements zurück. Entsprechend wenig bewegt präsentieren sich heute – trotz zahlreicher Unternehmensdaten – zum Handelsstart die wichtigsten US-Indizes: Der Dow Jones legt aktuell 0,1 Prozent auf 33.761 Punkte zu, der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,2 Prozent auf 4.026 Punkte und an der Technologiebörse startet der Nasdaq100 mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent bei 11.960 Zählern in den Tag.

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

AMS-Osram: Vorstandschef tritt überraschend zurück

Überraschend tritt der Vorstandsvorsitzende des Technologiekonzerns AMS-Osram, Alexander Everke, nach sieben Jahren von seinem Posten zurück. Der Übergang dürfte aber recht reibungslos über die Bühne gehen, da mit dem bisherigen Leoni-CEO Aldo Kamper bereits ein Nachfolger gefunden ist. Außerdem hat Alexander Everke angekündigt, AMS-Osram bis Ende 2023 beratend zur Seite zu stehen.

Bei den Aktionären kommt die Nachricht aber offensichtlich nicht gut an, denn Aktien von AMS-Osram geben um 5,3 Prozent auf 8,40 Euro nach.

Spotify legt beim Quartalsumsatz deutlich zu

Der Musikstreaming-Dienst Spotify hat im abgelaufenen Quartal den Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 18 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro gesteigert. Das verdankt Spotify u.a. dem Anstieg der Gesamtnutzer um 33 Millionen auf insgesamt 489 Millionen. Die ABO-Kunden konnte Spotify in den letzten drei Monaten um rund 20 Millionen steigern.

Obwohl die Werbeeinnahmen, die vor allem aus dem stark gestiegenen Podcast-Geschäft resultieren, um 14 Prozent auf 449 Millionen Euro gesteigert werden konnten, weitete Spotify den Quartalsverlust auf 270 Millionen Euro aus (Vorjahresquartal: -39 Millionen Euro).

Um die hohen Kosten besser in den Griff zu bekommen und langfristig profitabel zu wirtschaften, hatte Spotify erst kürzlich angekündigt, bis zu 600 Stellen abzubauen.

Spotify-Aktien, die gestern an der US-Börse mit einem Verlust von 2,2 Prozent bei 100 US-Dollar aus dem Handel gingen, starten heute mit einem kräftigen Plus von mehr als neun Prozent bei 109,74 US-Dollar.

Adidas: Baader Bank erhöht Kursziel, bestätigt Aktie aber mit „Reduce“

Nach Ansicht der Analysten der Münchner Baader Bank richten sich beim Sportartikelhersteller Adidas vor den anstehenden Quartalszahlen aktuell „alle Augen auf die ersten Aussagen des neuen Chefs Björn Gulden“. Volker Bosse erwartet Unwägbarkeiten vor allem „hinsichtlich der Kosten und der Verbraucherstimmung“.

In seiner heute aktualisierten Studie belässt er seine Einstufung für Adidas unverändert auf „Reduce“, erhöht das Kursziel aber von 120 auf 133 Euro. Diesen Schritt begründet er mit „gestiegenen Marktbewertungen und der Verschiebung des Bewertungszeitraumes auf das Jahr 2024“.

Auf die im deutschen Leitindex DAX notierten Adidas-Aktien hat das erhöhte Kursziel heute allerdings keine Auswirkungen, die Papiere geben aktuell 0,7 Prozent auf 146,34 Euro nach.

ExxonMobil fährt 2022 Rekordgewinn ein

Von den hohen Ölpreisen hat im letzten Jahr der Energiemulti ExxonMobil kräftig profitiert und 2022 einen Rekordgewinn von 55,7 Milliarden US-Dollar erzielt. Damit konnte der Konzern das Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahr um ca. 140 Prozent steigern.

Den Konzernumsatz steigerte ExxonMobil im abgelaufenen Geschäftsjahr um ca. 45 Prozent auf 413,7 Milliarden US-Dollar.

Aktien von ExxonMobil verloren gestern an der US-Börse 1,8 Prozent auf 113,56 US-Dollar und starten heute mit einem Minus von ca. zwei Prozent bei 111,12 US-Dollar in den Handel.

