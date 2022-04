Amadeus FiRe: Bringen gute Quartalszahlen und volle Auftragsbücher neuen Schwung in die Aktie?

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Vom Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt und dem anhaltenden zur lebenslangen Bildung profitiert der Personaldienstleister und Bildungsanbieter Amadeus FiRe, der sehr gut ins neue Geschäftsjahr gestartet ist.

Amadeus FiRe kann Quartalsumsatz und -ergebnis steigern und übertrifft Planungen

Die Amadeus FiRe Gruppe schafft es nach eigenen Angaben, an „die positive Dynamik Ende des Geschäftsjahres 2021“ anzuknüpfen und kann „das erste Quartal des Jahres 2022 sehr erfolgreich abschließen“.

Der konsolidierte Konzernumsatz legt von Januar bis März 2022 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um 17,3 Prozent auf 102,8 Millionen Euro zu.

Das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITA) verbessert sich im Vorjahresvergleich sogar um 19,3 Prozent auf 17,6 Millionen Euro, die operative EBITA-Marge legt um 0,3 Prozentpunkte auf 17,1 Prozent zu.

Besonders erfolgreich verlief dabei der Jahresstart im Bereich Personaldienstleistungen, wo der Rohertrag um 34,5 Prozent auf 36,1 Millionen Euro und das operative Segmentergebnis sogar um 74,8 Prozent auf 14,3 Millionen Euro steigt.

Erwartungsgemäß schwächer entwickelte sich dagegen der Bereich Weiterbildung, hier ging der Umsatz nach einem „außergewöhnlich erfolgreichen“ Vorjahresquartal leicht zurück. Das operative Segmentergebnis halbierte sich hier in etwas auf 3,3 Millionen Euro, u.a. auch aufgrund von Investitionen in neue Standorte, IT und Infrastruktur.

Mit den im ersten Quartal erreichten Umsätzen und operativen Ergebnissen wurden nach Unternehmensangaben „die eigenen Planungen insgesamt übertroffen“.

Vorstand bestätigt Gesamtjahresprognose

Angesichts der im ersten Vierteljahr erreichten Ergebnisse bestätigt der Vorstand von Amadeus FiRe seine Prognose und erwartet für 2022 ein Umsatzwachstum auf Konzernebene von 11 bis 14 Prozent und ein Wachstum beim operativen EBITA von 7 bis 9 Prozent.

Aktien von Amadeus FiRe können heute nicht von den Zahlen profitieren

Ziemlich durchwachsen verlief der Jahresstart für die im deutschen Nebenwerteindex gelisteten Aktien von Amadeus FiRe: Nachdem die Papiere zum Jahreswechsel noch bei Kursen von 182 Euro den Besitzer wechselten, verloren sie seitdem rund 25 Prozent und geben damit einen Teil der Gewinne aus dem Vorjahr ( 2021: + 50 Prozent) wieder ab.

Und trotz der guten Zahlen für das erste Quartal 2022 reicht das heute nicht, um neuen Schwung in die Papiere zu bringen. Bis kurz vor Handelsschluss verlieren Aktien von Amadeus FiRe 2,2 Prozent auf 136,80 Euro.

