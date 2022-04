Alphabet: Rette sich, wer kann

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Immer mehr klingende Namen an der brechen dieser Tage nach unten weg und begeben sich wieder in bärische Gefilde. Nun hat es auch die Alphabet-Aktie erwischt. Nachdem der Titel Anfang April sowohl den 20- als auch den 50-Tage-Durchschnitt nicht mehr halten konnte, warfen zahlreiche Anleger das Handtuch. Absolut zu Recht, denn es ist besser, eher am Anfang als am Ende einer Talfahrt seine Papiere im Portfolio loszuwerden. Viele hofften noch, dass der Boden rund um das Terrain bei 2.500 USD halten würde. Das Problem hierbei war die Tatsache, dass dieser Boden nun bereits einige Male getestet wurde. Somit stieg die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs nach unten. Zum Ende der Woche war es dann so weit. Alphabet rauschte in Richtung Süden und ein neuer Abwärtstrend wurde geschaffte. Das sieht alles andere als gut aus.

Expertenmeinung: Nun können nur noch die Quartalsergebnisse zu einer Entspannung der Lage beitragen. Am kommenden Dienstag nach Börsenschluss wird das IT-Unternehmen seine Unternehmensergebnisse bekanntgeben. Analysten gehen von einem in der Höhe von 25.63 USD bei einem Umsatz von 68.13 Milliarden USD aus. Viel wichtiger werden die Aussichten für das restliche Gesamtjahr werden. Dann wird sich entscheiden, ob die Kurse die wichtige Marke bei 2.500 USD wieder zurückerobern werden. Wenn nicht, bleibt der Titel vorerst wohl im freien Fall.

Aussicht: BÄRISCH

