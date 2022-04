Alpha and Omega implodiert – was ist nur los bei den Chipaktien

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Seit der Abstufung AMDs seitens des Finanzinstituts Barclays scheint der Wurm in der Chipbranche drin zu sein. Dieses sieht im PC und Gaming-Sektor eine Verlangsamung des Wachstums und zahlreiche Titel der Branche gerieten dieser Tage ordentlich unter die Räder. Auch die Alpha and Omega-Aktie, welche über Wochen hinweg relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt bewies, musste Verluste hinnehmen. Das Papier war eines der ersten, welches es geschafft hatte, auf ein neues zu klettern. Der Fehlausbruch über die Marke von 64 USD wurde jedoch von heftigem Verkaufsdruck begleiten. Nun verlor das Unternehmen innerhalb von nur 5 Handelstagen fast 30% an Wert. Dies zeigt, wie nervös die Bullen in diesem Sektor gerade wieder geworden sind.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Alpha and Omega Semiconductor Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Auch bekannte Größen wie Nvidia, AMD oder auch Micron Technologies verloren im Laufe der Woche stark an Wert. An der Nasdaq waren es gerade Chipaktien, welche die Talfahrt anführten. Bahnt sich hier gar eine Trendwende nach unten an? Wir sind derzeit bei vielen Werten auf wichtigen Niveaus und zahlreiche Böden tun sich auf. Diese sollten aber keinesfalls gebrochen werden, um die aktuell noch positive Stimmung an den Börsen nicht zum Kippen zu bringen. Bei Alpha and Omega könnte sich im Bereich von 47.50 USD ein Bounce-Play ergeben. Es bleibt abzuwarten, wie hoch das Interesse der Bullen in diesem Bereich ist.

Aussicht: NEUTRAL

