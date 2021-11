Alibaba Aktie fällt nach Quartalszahlen und gesenkter Umsatzprognose deutlich zurück

Nachdem die Aktien des chinesischen Internet-Riesen Alibaba Group heute noch behauptet in den Handelstag gestartet sind und kurzfristig sogar in den grünen Bereich klettern konnten, brechen sie inzwischen kräftig ein und fallen an der US-Börse um 6,9 Prozent auf 161,58 USD pro .

Ausgelöst wurde der Kursrutsch von den Quartalszahlen, die Alibaba im Tagesverlauf vorgelegt hat und bei denen der Konzern sowohl seine Umsatz- und Ergebnisprognose verfehlte und gleichzeitig auch mit seiner Gesamtjahres-Prognose enttäuschte.

Im Ende September abgelaufenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 legten die Umsätze um 29 Prozent auf 201 Mrd. Yuan zu, während die meisten Analysten mit 205 Mrd. Yuan gerechnet hatten. Ohne Berücksichtigung der Umsätze der im letzten Jahr übernommenen Supermarktkette Sun Art hätte das Umsatzwachstum nur bei 16 Prozent gelegen.

Noch viel größer war die Enttäuschung beim bereinigten operativen Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA), denn das ging gegenüber dem Vorjahresquartal um 27 Prozent auf 34,8 Mrd. Yuan zurück. Der Konzerngewinn brach sogar um 80 Prozent auf 5,4 Mrd. Yuan ein.

Gesamtjahresprognose wird deutlich zurückgeschraubt

Und der zunehmende Wettbewerb sowie die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie werden sich auch negativ auf das Gesamtjahresergebnis auswirken. Deshalb senkt Alibaba seine Gesamtjahresprognose deutlich und geht nun von einem Umsatzwachstum von 20 bis maximal 23 Prozent aus. Bislang lag die Prognose für das Umsatzwachstum für das laufende Geschäftsjahr bei 30 Prozent (930 Mrd. Yuan). Trifft die nach unten korrigierte Umsatzprognose ein, dann wäre das der geringste Umsatzzuwachs seit dem Börsengang von Alibaba vor acht Jahren.

Ernüchternd ist auch der Blick auf den längerfristigen Kurschart. Denn seit dem Ende 2020 bei rund 320 USD hat sich der der Alibaba Aktie inzwischen halbiert.

