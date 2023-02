Airbus, Nordex, Hella und Cisco – Was an den Börsen passiert ist

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Der deutsche beweist weiter Stärke: Obwohl die US-Börsen gestern uneinheitlich schlossen, startet der DAX mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 15.612 Punkten in den Handel und legt danach weiter bis auf das Tageshoch bei 15.633 Punkten zu. Damit fehlten dem DAX nur noch 25 Punkte bis zum bisherigen Jahreshoch bei 15.658 Punkten.

Danach bröckelten die Gewinne aber wieder etwas ab und am frühen Nachmittag liegt der DAX mit 15.587 Punkten noch ein halbes Prozent im Plus. Da der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn bereits zweistellig zulegen konnte, ist nach Ansicht vieler Marktbeobachter eine Korrektur inzwischen überfällig. Ob es die gibt, oder ob der DAX nochmal über sein bisheriges Jahreshoch ausbrechen kann, könnten auch die am heutigen Nachmittag anstehenden US-Erzeugerpreise mitentscheiden. Erwartet wird ein leichter Anstieg des Erzeugerpreisindex auf 0,3 Prozent (nach 0,1 Prozent im Vormonat).

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Airbus steigert Ergebnis stärker als erwartet

Der Flugzeugbauer Airbus hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 13 Prozent auf 58,8 Milliarden Euro und das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) um 16 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro gesteigert. Bei beiden Werten hat Airbus die eigenen Erwartungen sowie die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen.

Angesichts der guten Ergebnisse plant das Management, eine um 20 Prozent erhöhte Dividende von 1,80 Euro pro auszuschütten.

Die im DAX notierten Airbus-Aktien legen aktuell 2,9 Prozent auf 122,50 Euro zu.

Nordex will Kapitalstruktur mit Sachkapitalerhöhung stärken

Der Windanlagenbauer Nordex beabsichtigt, zur Stärkung der Kapitalstruktur einige Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umzuwandeln. Die dafür notwendigen neuen Aktien will sich Nordex über eine Sachkapitalerhöhung beschaffen.

Zur Beschlussfassung soll am 27. März 2023 eine außerordentliche einberufen werden. Auf der wollen Vorstand und den Aktionären vorschlagen, das der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 29.260.215 neuen Aktien auf 241.206.442 Euro zu erhöhen.

Weiter teilt Nordex mit, dass Gegenstand der Sacheinlage Forderungen in Höhe von nominal insgesamt 346.733.551,79 Euro sind, welche der Acciona als Darlehensgeber hat. Stimmen die Aktionäre dem Vorschlag der Sachkapitalerhöhung zu, dann könnte Nordex jährlich bis zu 46 Millionen Euro an Zinszahlungen an Acciona einsparen.

Nordex-Aktien legen bislang ein halbes Prozent auf 14,34 Euro zu.

Hella peilt 2023 Rekordumsatz an

Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr hat heute der Autozulieferer Hella vorgelegt und gleichzeitig eine optimistische Umsatzprognose für das laufende Jahr abgegeben.

Auf Basis noch vorläufiger Zahlen konnte im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr (Hella hat zum Jahreswechsel den Bilanzierungszeitraum angepasst) ein Umsatz von 4,4 Milliarden Euro erzielt werden. Das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Adjusted EBIT) lag bei 222 Millionen Euro, die stieg auf 5,0 Prozent (Vorjahreswert: 4,4 Prozent).

Im laufenden Geschäftsjahr peilt das Hella-Management einen Rekordumsatz in einer Bandbreite von 8 bis 8,5 Milliarden Euro an, die operative Marge soll zwischen 5,5 und 7,0 Prozent liegen.

Hella-Aktien verteuern sich aktuell um 1,3 Prozent auf 80,70 Euro.

Cisco überrascht mit Umsatz und Ergebnisprognose

Der Netzwerkausrüster Cisco hat die meisten Experten mit seiner Umsatz- und Ergebnisprognose überrascht. Die Umsätze sollen im aktuell laufenden Quartal um 11 bis 13 Prozent zulegen, die durchschnittliche Markterwartung lag hier bislang bei sechs Prozent. Beim Gewinn rechnet das Cisco-Management jetzt mit 0,96 bis 0,98 US-Dollar pro Aktie, die Schätzungen lagen hier bislang bei 0,89 US-Dollar.

Cisco-Aktien, die an der US-Technologiebörse gestern mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 48,45 US-Dollar aus dem Handel gingen, legen vorbörslich rund vier Prozent auf 50,46 US-Dollar zu.

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?