Airbus, Bayer, Hochtief, Vantage Towers und Vodafone – Was heute an den Börsen passiert ist

Nachdem sich die US-Börsen nach dem “Inflationsschock” vom Dienstag gestern wieder etwas fangen konnten, startete der DAX heute mit einem kleine Plus von 0,1 Prozent bei 13.040 Punkten in den Handel. Allerdings kann der deutsche Leitindex die wichtige 13.000er-Marke nicht halten und rutscht im Handelsverlauf wieder bis auf 12.929 Punkte ab. Dank freundlicher US-Börsen gelingt aber am Nachmittag der Sprung zurück über 13.000 Punkte und der DAX liegt aktuell mit 13.033 knapp über dem Vortagesniveau.

Leichte Kursgewinne überwiegen zum Handelsstart an der : Der Dow Jones legt 0,3 Prozent auf 32.203 Punkte zu, der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,1 Prozent auf 3.948 Zähler. An der Technologiebörse startet der Nasdaq100 mit 12.133 Punkte unverändert zum Vortag.

Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Airbus Aktie: Wizz Air bestellt weitere Maschinen

Gute Nachrichten für den Flugzeugbauer Airbus: Die ungarische Fluglinie Wizz Air hat eine Option zum Kauf von 75 Mittelstreckenflugzeugen vom Typ A321neo ausgeübt. Bereits im letzten Jahr hatte der Wizz Air-Großaktionär Indigo Partners bei Airbus 255 Maschinen bestellt, davon waren schon 75 Flugzeuge vom Typ A321neo für Wizz Air.

Airbus-Aktien geben aktuell leicht um 0,1 Prozent auf 95,10 Euro nach.

Bayer bleibt bei Bernstein unverändert auf Outperform

Weiterhin optimistisch blicken die Experten vom US-Analysehaus Bernstein Research auf die Aktien des Agrar- und Chemiekonzerns Bayer.

Nach Meinung von Gunther Zechmann steht „nach dem starken Anstieg der Rohstoffkosten über fast zwei Jahre hinweg hier bald eine Trendwende an“. „Und in Zeiten wieder fallender Rohstoffpreise“, so stellt er in seiner Branchenstudie weiter fest, „schneide die Chemiebranche recht gut ab, da der Kostendruck nachlasse und gleichzeitig noch Erhöhungen der Absatzpreise nachwirkten“.

Deshalb bleibt beim ihm die Einstufung für Bayer unverändert auf „Outperform“ und das Kursziel für die bei 98 Euro.

Bayer-Aktien verlieren heute leicht um 0,3 Prozent auf 53,58 Euro.

Hochtief: Großaktionär ACS erhöht seinen Anteil weiter

Der spanische Infrastrukturkonzern ACS hat seinen Anteil am Baukonzern Hochtief weiter erhöht. Wie heute bekannt wurde, hat ACS dazu wohl das gesamte Hochtief-Aktienpakt (14,46 Prozent) vom italienischen Konzerns Atlantia übernommen und damit seinen Anteil auf fast 70 Prozent ausgebaut. ACS könnte der Kauf des Atlantia-Pakets bis zu 578 Millionen Euro gekostet haben.

Hochtief-Aktien springen heute nach der Meldung kräftig an und legen aktuell 7,1 Prozent auf 51,42 Euro zu.

Vantage Towers: Vodafone könnte Anteile verkaufen

Ebenfalls kräftig zulegen können heute die Aktien des Funkturmbetreibers Vantage Towers, die aktuell sogar mit 28,34 Euro mehr als elf Prozent im Plus liegen.

Ausgelöst wurde der Kurssprung heute von der Meldung über Verkaufsabsichten des GroßaktionärsVodafone, der zumindest einen Teil seiner Anteile von aktuell 82 Prozent an Vantage Towers veräußern könnte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf „mit der Angelegenheit vertraute Personen“ berichtet, sollen sich u.a. die Finanzinvestoren Global Infrastructure Partners, KKR und EQT für einen Kauf interessieren und von Vodafone zu einer Auktion eingeladen worden sein.

Aktien von Vodafone legen dagegen heute nur leicht um 0,8 Prozent auf 1,268 Euro zu.

