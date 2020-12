Setzt der DAX die Aufwärtsbewegung fort?

Die Jahresendsrallye an der Wall Street geht munter weiter, erlebte aber zur Wochenmitte einen kleinen Dämpfer. Dieser war jedoch längst überfällig, wenn wir uns die Performance der letzten Wochen ansehen. Somit war dieser Rücklauf eher als normaler Pullback in einem nach wie vor intakten Aufwärtstrend anzusehen. Weiterhin haben die Bullen das Zepter fest in der Hand. Im DAX hingegen existierte etwas weniger Zuversicht und der überaus wichtige Boden bei 13.000 Punkten wurde getestet. Noch hat dieser gehalten und zahlreiche Anleger nutzten die Chance für einen Kauf bei Schwäche. Nun bleibt abzuwarten, ob sich auch hier die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen wird.

