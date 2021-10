Gerresheimer Aktie nach Zahlen: Geht jetzt die Achterbahn los?

Gerresheimer kann mit einem starken Ausblick bei den Anlegern punkten. Wenn man jetzt auch liefern kann, sieht es gut aus. Oder hat die womöglich schon zu viel vorweggenommen?

Grundsolide, das steht außer Frage

Gerresheimer ist ein Hersteller von Arzneimittelverpackungen und andere Verpackungen aus Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.

Das Geschäft ist dementsprechend wenig konjunkturanfällig, allerdings wächst die Branche auch nicht sonderlich schnell.

Wir werden sehen, ob sich Gerresheimer in diesem Umfeld abheben kann.

Aktuell durchläuft der Konzern eine Neuausrichtung. Nach den eigenen Worten will man ein „innovativer Lösungsanbieter für Biotech, Pharma und Beauty“ sein.

Wie sind die Zahlen ausgefallen?

Gerresheimer ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz konnte um 9,4% auf 382 Mio. Euro gesteigert werden.

Das Unternehmen verzeichne eine anhaltend hohe Nachfrage nach Produkten wie Glasampullen, Spritzen und pharmazeutischen Kunststoffverpackungen.

Auf der anderen Seite seien allerdings auch die Kosten deutlich gestiegen.

Daher hinkte der Gewinn etwas hinterher und legte „nur“ um 5,2% zu.

Im ersten Halbjahr verzeichnete man zwar ein langsameres Wachstum, konnte den Gewinn aber stärker steigern.

Die Prognose trägt diesem Umstand Rechnung.

Das wäre eine deutliche Verbesserung

Gerresheimer stellt für das laufende Geschäftsjahr nun einen Umsatz am oberen Ende der bisherigen Prognose in Aussicht, aber auch eine Marge am unteren Ende der Prognose.

In Summe soll das Ergebnis um 10% steigen.

Wichtiger ist aber der mittelfristige Ausblick. Demnach will man in den kommenden Jahren ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine Verbesserung des bereinigten Ergebnisses je Aktie um mindestens 10 Prozent pro Jahr erreichen.

Kann Gerresheimer abliefern, wäre das im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit eine deutliche Verbesserung.

In diesem Szenario würde das Unternehmen wieder eine ordentliche Bewertung verdienen. Ein KGV von 20 wäre durchaus denkbar. In den letzten fünf Jahren lag das KGC durchschnittlich bei 17,9.

In dieser Zeit lief es allerdings auch nicht annähern so gut. Von konstanten Gewinnsteigerungen um 10% per annum gab es keine Spur.

Ist da was zu holen?

Das eigentliche Problem ist aber, dass die positive Entwicklung schon weitgehend vorweggenommen wurde. Aktuell kommt Gerresheimer auf ein KGV von 27,9 und ein KGVe von 25,3.

Teurer war das Unternehmen selten. In den letzten zehn Jahren lag das KGV per Ende Dezember nur zweimal über 25.

Geneigte Schnäppchenjäger wird man damit nicht anlocken können. Darüber hinaus muss Gerresheimer erst noch beweisen müssen, dass man die Prognosen auch erfüllen kann.

Daran kann man durchaus auch Zweifel haben. Inflationsbereinigt stagniert der Umsatz bereits seit mehr als sechs Geschäftsjahren.

Das Ergebnis dürfte in diesem Jahr noch immer unter dem Niveau von 2015 liegen.

Und selbst bei 10% Gewinnsteigerungen pro Jahr, dürfte es bis 2024 dauern, bis man das Rekordergebnis aus 2018 endlich übertreffen wird.

Die Aktie notiert aber heute schon über dem damaligen Niveau. Die Hoffnungen, dass Gerresheimer ein Krisengewinner sein könnte, scheinen sich zunehmend zu zerschlagen.

Summa summarum: Wirklich einladend ist das Chance-Risiko-Verhältnis nicht. Vorerst scheinen Anleger die Quartalszahlen und den Ausblick aber positiv aufzunehmen.

Gerresheimer notiert aktuell 5,34% im Plus bei 82,85 Euro.

vom 12.10.2021 : 82,85 Kürzel: GXI – Wochenkerzen

Aus technischer Sicht ist die Lage bei diesem Underperformer nicht optimal. Die beiden oberen Aufwärtstrends wurden durchbrochen.

Aus Sicht der Bullen muss dringend eine Rückkehr über 83,00 Euro gelingen. Dann würde sich die Lage vorerst entspannen und weitere Kursgewinne in Richtung 88 und 92 Euro ermöglichen.

Zwischen 92 und 95 Euro wird es allerdings zunehmend schwierig. Derzeit erscheint es unwahrscheinlich, dass es höher geht.

Wo auch immer die Erholung ein Ende finden wird, anschließend dürfte es wieder in Richtung 78,30 Euro abwärts gehen.

Unter 78,00 sowie 76,00 und 74,00 Euro käme es jeweils zu prozyklischen Verkaufssignalen. Werden diese Margen unterschritten, muss mit einer ausgedehnten Korrektur gerechnet werden.

