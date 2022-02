Straddle Tradeideen: Die besten kurzfristigen Short Straddles für Mitte Februar 2022

In dieser Analyse stellen wir Ihnen Short Straddles mit kurzen Laufzeiten und statistischem Vorteil vor.

Das Ziel dieses Artikels ist es, zu analysieren, welche Gewinne entstehen könnten, wenn Sie einen Straddle auf ausgewählte Aktien zu Beginn der Woche verkaufen und bis zum Ende der Woche halten würden (Short Straddle). Wie würde diese Optionsstrategie funktionieren, wenn sie Woche für Woche angewendet wird?

Dazu verkaufen wir jeden Montag gegen 16:00 Uhr ein Straddle, mit einem Verfallsdatum am Freitag derselben Woche. Dieser Short Straddle wird am Freitag, gegen 22:00 Uhr, also kurz vor Börsenschluss der amerikanischen Börsen, glattgestellt (zurückgekauft). Wir handeln jeweils 1 (1 Call Option und 1 Put Option). Die Strategie erwirtschaftet einen Gewinn, wenn der Wert des Straddles im Laufe der Woche gefallen ist.

Die Strategie ist mit einer von 5 Handelstagen sehr kurzfristig ausgelegt. Es handelt sich also nicht um eine Investitionsstrategie, sondern um reines Spekulations-Trading.

Die wichtigsten Parameter der Analyse

Die Betrachtungsperiode der Analyse beträgt 12 Wochen. 12 Wochen lang wurde der Verkauf eines Straddles über eine Laufzeit von 5 Tagen simuliert.

Es werden nur Aktien von Unternehmen oder ETFs in Betracht gezogen, die eine von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen.

Das durchschnittliche Optionshandelsvolumen sollte mindestens 5.000 Kontrakte am Tag betragen.

Die Spanne zwischen Geld- und des Straddles sollte nicht über 1 US-Dollar liegen.

Die Trefferquote (Verhältnis zwischen der Anzahl der Gewinntrades und allen Trades) sollte mindestens 75% betragen.

Der Durchschnittsgewinn aller Straddles (inklusive Verlierer) sollte mindestens 30% der vereinnahmten Prämie betragen.

Das Ergebnis unserer Analyse für die Short Straddles

Nach Anwendung der Parameter wie oben geschrieben haben wir drei passende Short Straddles selektiert. In den letzten 12 Wochen erfüllten diese Aktien die strengen Bedingungen eines erfolgreichen wöchentlichen Short Straddles:

Aktie (Ticker) Name Trefferquote Durchschnittsgewinn in % der vereinnahmten Prämie Durchschnittsgewinn je Kontrakt Bester Trade Schlechtester Trade EA Electronic Arts 100% 52% 221$ 464$ 19$ DLTR Dollar Tree 75% 32% 167$ 430$ -134$ DBX Dropbox 83% 50% 51$ 116$ -8$

Die Simulation betrachtet den Handel von 1 Kontrakt.

Wir nehmen den Short Straddle auf die von Electronic Arts (US Ticker: EA) etwas näher unter die Lupe. In den letzten 12 Wochen waren 12 von insgesamt 12 Short Straddles auf diese Aktie Gewinner und erbrachten einen Profit von durchschnittlich 221$ je Kontrakt.

Dass die Short Straddles der letzten 12 Wochen auf diesen besonders erfolgreich waren, heißt nicht unbedingt, dass die zukünftigen Straddles erfolgreich sein werden. Die Analyse gibt nur Auskunft darüber, welcher Basiswert sich in der Vergangenheit für einwöchige Short Straddles besonders eignete. Es kann auch vorkommen, dass die kommenden Wochen zu Verlust-Trades führen, bevor sich die Gewinnstrecke fortsetzt. Bei statistischen Analysen muss immer damit gerechnet werden, dass auch Gewinnreihen ab und zu unterbrochen werden.

Die Analyse wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und gehandelt wurden.

Da bei Short Straddles der maximale Gewinn der vereinnahmten Prämie entspricht, wird hier die auf diese vereinnahmte Prämie bezogen, und nicht auf die hinterlegte Margin.

Für den Einstieg in die Position ist der der EA Aktie am 14. Februar 2022 um 16:00 Uhr entscheidend, um die Basispreise passend am Geld auszuwählen. Ein Einstieg in den nachfolgenden Wochen ist ebenfalls möglich.

Angenommen, der Basiswert würde zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung bei 134,10$ notieren. In diesem Fall würde ein Short Straddle mit Basispreisen bei 134$ und einer Laufzeit bis zum 18. Februar 2022 in Frage kommen. Dieser Straddle würde schätzungsweise zwischen 317$ und 795$ Prämie je Kontrakt bringen (das waren die minimalen und maximalen Prämien der letzten analysierten Trades).

Betrachten wir die aktuellen Kurse der EA Aktie, würde der Straddle ca. 500$ an Prämie bringen. Die Optionen-Kombination würde dann einen Gewinn liefern, wenn die EA Aktie am 18. Februar 2022 zwischen 129$ und 139$ notiert. Das sind die beiden Gewinnschwellen des Straddles.

3-monatiger Stunden-Chart der EA Aktie

Der Short Straddle liefert einen Gewinn, wenn die EA Aktie am Ende der Laufzeit am 18. Februar 2022 innerhalb des Korridors notiert, der durch die blauen Linien definiert ist. Dieses Bild entspricht den Daten vom 11. Februar 2022. Nach Börseneröffnung am 14. Februar 2022 muss die neue Ausgangslage für den Straddle berücksichtigt werden.

Das Prinzip des Short Straddles

Bei dieser Kombination werden eine Put Option und eine Call Option gleichzeitig verkauft (Short Put und Short Call). Beide Optionen sind am Geld, das heißt ihre Basispreise entsprechen dem aktuellen Aktienkurs der zugrundeliegenden Aktie (oder befinden sich so nah wie möglich an dem aktuellen Aktienkurs). Durch den Verkauf erhalten Sie eine Prämie, die dem maximalen möglichen Gewinn entspricht. Das Risiko eines Short Straddles ist hingegen unbegrenzt.

Die Laufzeiten beider Optionen sind gleich und entsprechen dem Freitag, an dem der Straddle geschlossen wird.

In der Umsetzung ist ein Short Straddle sehr einfach. Sie müssen die Optionen nicht einzeln handeln: Sie können sie mit einer einzigen Transaktion kombiniert handeln, sowohl bei der Eröffnung des Trades, als auch bei der Schließung. Dazu eignet sich unteren anderem der OptionTrader in Ihrer LYNX Handelsplattform.

Am Tag der Schließung des Trades wird kurz vor Börsenschluss die komplette Position glattgestellt (sowohl die Put Option als auch die Call Option werden zurückgekauft).

Die Erwartung beim Short Straddle ist, dass die Aktie bis zur Schließung des Trades so nah wie möglich am der Optionen bleibt.

Mehr Informationen zum Short Straddle erhalten Sie in unserem Artikel: Optionsstrategie Short Straddle.

Fazit: Ausgelesene Short Straddles für blitzschnelle Trades

Der hier vorgestellte Backtest (die rückwirkende Analyse) bietet vielfältige Handelschancen, mit unterschiedlichen Gewinnerwartungen und Risiken. Bei den Short Straddles ist das Gewinnpotenzial auf die vereinnahmte Prämie limitiert und das maximale Verlustrisiko kennt keine Grenzen, wenn sich die Aktie stark bewegt.

Das heißt aber nicht, dass ein Short Straddle schlechter ist als sein Pendant auf der Long Seite (ein gekaufter Straddle). Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Aktie nicht bewegt, kann höher sein als die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich stark bewegt, was für den Short Straddle spricht.

Die historischen Ergebnisse sind jedoch keine Erfolgsgarantie für die Zukunft. Der nächste Short Straddle auf EA kann zu einem Verlust führen. Short Straddles sind immer extrem spekulative Strategien. Man muss das Risiko mögen, wenn man solche Optionen-Kombinationen eingeht. Für aktive sind Straddles jedoch eine ideale Strategie, da sie jeden Tag und jede Woche attraktive Einstiege bietet.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen und ein Stop-Loss, um das Verlustrisiko zu beschränken, sind bei Straddles empfehlenswerte Maßnahmen.

