Optionen-Tradeideen für Butterfly Spreads mit Put-Optionen, mit mehr als 90% Rendite-Ziel

In dieser Analyse stellen wir Ihnen Tradeideen für Butterfly Spreads mit Puts vor, die mit maximal 208$ Einsatz je eine maximale von mindestens 90% aufweisen. Die Laufzeiten der Optionen sind dabei kurz gewählt: Die Butterfly Spreads verfallen spätestens am 18. Februar 2022.

In dieser Analyse mussten die Kandidaten für unsere Butterfly Spreads sehr strenge Kriterien durchlaufen, um überhaupt in die engere Auswahl aufgenommen zu werden.

Es wurden nur Aktien von Unternehmen oder ETFs in Betracht gezogen, für die das durchschnittliche Optionshandelsvolumen mindestens 10.000 Kontrakte pro Tag beträgt.

Die Spanne zwischen Geld- und der Optionskombinationen sollte nicht über 0,25 US-Dollar liegen. So wurden günstige Bedingungen für den Einstieg in die Positionen sichergestellt.

Während der des Butterfly Spreads dürfen keine Quartalsergebnisse veröffentlicht werden. Quartalsergebnisse können zu unvorhersehbaren hohen Kursbewegungen führen, sei es nach oben oder nach unten, was für einen Butterfly von Nachteil wäre.

Das maximale Verlust-Risiko soll unter 225$ je Kontrakt bleiben.

Die maximale mögliche Rendite sollte mindestens 90% betragen, wenn sich der der zugrundeliegenden bis zum Verfallsdatum nicht oder kaum verändert hat.

Die Laufzeit der Trades sollte maximal 30 Tage betragen.

Das Ergebnis unserer Analyse für die Butterfly Spreads mit Puts

Nach Anwendung der oben genannten Kriterien stechen aktuell 3 mögliche Butterfly Spreads hervor, die die strengen Bedingungen eines potenziell erfolgreichen Trades erfüllen:

Aktie

(US Ticker) Unternehmen Kurs der Aktie* Long Put Basispreis Short 2x Put Basispreis Long Put Basispreis Einsatz je Kontrakt Max. Gewinn Max. Rendite Verfallsdatum KR Kroger Company 43.47$ 41$ 44$ 47$ 147$ 153$ 104% 11.02.2022 PFE Pfizer 54.33$ 51$ 54.50$ 58$ 180$ 170$ 94% 04.02.2022 M Macy's 25.44$ 21$ 25.50$ 30$ 208$ 242$ 116% 18.02.2022

Die Analyse wurde so ausgeführt, dass die Optionskombinationen zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und gehandelt werden.

Der Einsatz je Kontrakt entspricht dem maximalen möglichen Verlust. Dieser Wert sowie der maximale Gewinn und die maximale Rendite sind in dieser Tabelle Momentaufnahmen und ändern sich im Sekundentakt.

Aber Vorsicht: Obwohl die hier vorgestellten Butterfly Spreads besonders erfolgversprechend erscheinen, heißt das nicht unbedingt, dass die Trades aufgehen werden. Es ist möglich, dass zum Beispiel unternehmensspezifische Ereignisse eine Aktie so beeinflussen, dass ihr Kurs stark fällt oder steigt, was dazu führen könnte, dass der Butterfly Spread in die Verlustzone rutscht. Auch eine allgemeine Rallye an den Märkten oder eine Korrektur der Börsen können die einzelnen Aktien nach oben beziehungsweise nach unten ziehen.

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Kroger Company (US Ticker: KR) genauerunter die Lupe. Mit einem Einsatz von 147$ je Kontrakt und einer maximalen Rendite von 104% weist ein Butterfly Spread auf KR besonders attraktive Eigenschaften auf. Diese maximale Rendite wird erzielt, wenn die Aktie zum Verfallsdatum exakt bei 44$ notiert. Dies ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Butterfly-Trades werden daher in der Regel während der Laufzeit vorzeitig geschlossen, sei es um Gewinne mitzunehmen, oder um Verluste zu begrenzen. Sinnvoll ist es, ein Profit-Ziel anzupeilen, zum Beispiel 30% bis 50% des maximal möglichen Gewinns.

Die relativ kurze Laufzeit bis zum 11. Februar 2022 gibt der Aktie nicht allzu viel Zeit, sich von ihrem aktuellen Kurs zu entfernen. Geht die Tradeidee auf, kann sich ein Anleger auf einen hohen Gewinn freuen. Wenn nicht, bleiben die Verluste auf 147$ je Kontrakt beschränkt.

Dieser maximale Verlust entsteht aber erst, wenn die Aktie die Basispreise von 41$ bzw. 47$ am Ende der Laufzeit unter- bzw. überschreitet.

In der Handelsplattform würden Sie diesen Butterfly Spread zu ca. 1,47$ handeln. Mit einer Kontraktgröße von 100 entstehen die oben genannten Kosten von 147$. Dieser Wert variiert natürlich auch im Sekundentakt. Preise zwischen 1,32 $ und 1,62$ stellen eine handelbare Spanne dar. Wenn sich die Aktie in der Zwischenzeit nach oben oder nach unten bewegt hat, sollte der Einstieg in den Trade mit Basispreisen erwogen werden, die auf den aktuellsten Kurs der Aktie justiert sind.

Verlauf der KR Aktie über 3 Monate (Tageschart)

Die Aktie korrigiert seit Anfang des Jahres. Wenn sie sich bis zum 11. Februar 2022 stabilisiert und in einer engen Kursspanne bleibt, kann der vorgestellte Butterfly Spread einen sehr hohen Gewinn erbringen.

Die Gewinnschwellen von diesem Butterfly befinden sich zwischen ca. 42,47$ und 45,53$. Diese Kurse sind durch den blauen Korridor im oberen markiert. Notiert die KR Aktie am 11. Februar 2022 (rechtes Ende der blauen Linien) dazwischen, befindet sich der Anleger in der Gewinnzone. Außerhalb des blauen Korridors entstehen Verluste.

Die Aktie kann sich also in den kommenden 11 Tagen (Laufzeit des Trades) immerhin um 4,7% nach oben oder um 2,3% nach unten bewegen, ohne dass ein Verlust beim Butterfly Spread entsteht.

Prinzip des Butterfly Spreads mit Puts

Bei der Optionsstrategie Butterfly Spread kombinieren Sie 2 verkaufte Puts am Geld mit dem Kauf von 1 Put aus dem Geld und dem Kauf von 1 Put im Geld. Alle Optionen haben das gleiche Verfallsdatum. Das Risiko eines Butterfly Spreads ist auf den Einsatz begrenzt: Es gibt keine Nachschusspflicht. Das Gewinnpotenzial ist zwar enorm, die Gewinnwahrscheinlichkeit ist jedoch in der Regel gering. Die Strategie geht nur auf, wenn sich die zugrundeliegende Aktie in einer bestimmten Kursspanne bewegt.

Beim Einstieg in die Position empfiehlt sich ein „Limit-Auftrag“. Ein Anleger kann versuchen, zum Mittelkurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen. Wenn der Einstieg zu diesem Kurs nicht funktioniert, kann dieser Limitkurs nach und nach angepasst werden, bis der Einstieg erfolgt. So lassen sich die Einstiegsbedingungen noch leicht verbessern.

Sehr wichtig: Ein Butterfly sollte immer vor dem Verfallsdatum der Optionen geschlossen werden, um Ausübungen bei der Short Puts oder der Long Puts zu vermeiden. Wenn der Aktienkurs ein oder zwei Tage vor dem Verfallsdatum unter dem der Short Puts notiert, droht eine vorzeitige dieser Short Puts. Sollte eine Ausübung schon früher während der Laufzeit geschehen, empfiehlt sich auch dann die Schließung der kompletten Position (Verkauf der eingebuchten Aktien und Glattstellung der restlichen Puts).

Auch bei der Schließung sollte versucht werden, zu einem Mittelkurs zwischen Geldkurs und Briefkurs auszusteigen.

Die Erwartung ist, dass die Aktie so lange wie möglich in der Nähe des Basispreises der verkauften Puts bleibt. So würde sich das Gewinnpotenzial der Position zügig entfalten. Der Aktienkurs darf sich während der Laufzeit der Position zwischenzeitlich von dem Basispreis der verkauften Puts entfernen, muss aber, damit ein Gewinn entsteht, zeitnah in die Nähe des Basispreises zurückkehren.

Ob Sie einen Butterfly mit Calls oder Puts handeln, spielt keine Rolle. Das Rendite-Risiko-Profil ist identisch.

So finden Sie die notwendigen Optionen in Ihrer LYNX Handelsplattform

Mehrere Wege führen nach Rom, um einen Butterfly Spread zu handeln. In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die entsprechenden Optionen finden können. Wenn Sie den StrategyBuilder des OptionTraders nutzen, können Sie die Optionen mit nur einem Trade handeln, Sie müssen diese nicht einzeln handeln: Sie können mit einer einzigen Transaktion kombiniert Optionen handeln, sowohl bei der Eröffnung des Trades, als auch bei der Schließung.

Fazit: 3 Butterfly Spreads mit kleinen Einsätzen und großen Gewinnchancen

Bei Butterfly Spreads wissen Sie sofort beim Einstieg in die Position, was der maximale Gewinn und das maximale Verlustrisiko sein werden. Rendite und Risiko sind klar definiert und begrenzt. Der maximale Gewinn wird erzielt, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, mit einem bestimmten Sicherheitspolster nach oben und nach unten.

Die 3 hier vorgestellten Kandidaten wurden aus einem gesamten Universum von mehreren tausend möglichen Butterfly Spreads mit maximal 30 Tagen Laufzeit herausgefiltert. Der extrem strenge Filter, den wir in dieser Analyse angewandt haben, ließ Platz für nur sehr wenige attraktive Trades.

Selbst diese Tradeideen sind aber mit Vorsicht zu genießen. Die Kursbewegungen der zugrundeliegenden Aktien bleiben unberechenbar und können die Sicherheitspolster der Butterfly Spreads sprengen. Bei einem Butterfly Spread ist das Chance-Risiko-Verhältnis sehr oft „alles oder nichts“. Bei kurzen Laufzeiten weiß der sehr schnell, ob er einen hohen Gewinn kassieren oder ob er seinen Einsatz verlieren wird. Profit-Ziele zwischen 30% und 50% des maximalen Gewinns und ein Stopp-Loss bei 50% des maximalen Verlusts sind mögliche Management-Methoden, um die Butterfly-Strategie zu handeln.

