Die besten August Aktien mit Optionen handeln: Tradeidee auf Microsoft

In unserem Artikel vom 30. Juni 2021 hatten wir Ihnen einen Bull Call und einen Bull Put Spread auf die von Mastercard vorgestellt, um von der historischen positiven Entwicklung dieser Aktie im Juli zu profitieren. Beide Tradeideen waren erfolgreich.

Für den Monat August stellen wir Ihnen Basiswerte vor, die historisch gesehen im August eine robuste Wertentwicklung bewiesen haben und nur in den seltensten Fällen eine überschaubare negative verzeichneten.

Wie die Börsen allgemein in den kommenden Wochen verlaufen werden, ist jedoch ungewiss. Selbst ein statistischer Vorteil für einzelne Aktien könnte nicht ausreichend sein, wenn die Märkte in einen Korrekturmodus gehen. Es ist also aktuell auf jeden Fall Vorsicht geboten.

In diesem Artikel fokussieren wir uns auf Strategien, die zwar von einer Aufwärtsbewegung profitieren würden, die aber auch Kursrückgänge abfedern könnten. Mit den richtigen Optionskombinationen lassen sich dafür passende Lösungen finden.

Aktien, die im August eine sehr gute Wertentwicklung aufweisen

In dieser Analyse haben wir für Sie die amerikanischen Aktien herausgefiltert und auf Herz und Nieren geprüft, die folgenden Bedingungen erfüllen:

In den letzten 10 Jahren konnten sie in mindestens 80% der Fälle zwischen dem 1. August und dem 31. August eine positive Wertentwicklung aufweisen.

Die durchschnittliche Wertentwicklung sollte mindestens +2% betragen.

Die schlechteste Wertentwicklung durfte nicht mehr als 7% Wertverlust aufweisen.

Das durchschnittliche tägliche der Optionen auf diese Basiswerte sollte mindestens 10.000 Kontrakte betragen.

Wir ziehen in dieser Analyse ausschließlich Basiswerte in Betracht, die an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, da diese Werte die beste Handelbarkeit im Optionshandel aufweisen.

Nach Anwendung der Kriterien wie oben geschrieben stechen 2 Basiswerte heraus:

US Ticker Name Anzahl der Monate mit Kurssteigerung Durchschnittliche Rendite Bester Monat Schlechtester Monat MSFT Microsoft 8 2.6% 10.0% -6.8% NVDA Nvidia 8 7.7% 26.0% -3.8%

Die durchschnittliche dieser Basiswerte lag in der Vergangenheit im August zwischen 2,6% und 7,7%.

Die schlechtesten Kursentwicklungen beliefen sich je nach auf -6,80% bis -3,80%. Das heißt aber nicht, dass eventuelle Verluste zukünftig nicht höher ausfallen könnten. Dies sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden.

Wir ziehen die Aktie von Microsoft (US Ticker: MSFT) für einen Trade näher in Betracht.

Die historische durchschnittliche Rendite von MSFT in Höhe von 2,6% im August ist solide. Der schlechteste Monat wies einen Verlust von -6,8% auf, den wir als Anleger berücksichtigen müssen. Die Aktie konnte in den letzten 10 Jahren den jeweiligen August 8 Mal mit einer positiven Kursentwicklung abschließen.

Nvidia weist zwar bessere Werte auf, das Unternehmen wird aber am 18. August 2021 nach Börsenschluss Quartalsergebnisse veröffentlichen. Je nachdem, wie diese Quartalsergebnisse vom Markt aufgenommen werden, kann die Aktie hohe Kursschwankungen aufweisen. Diese Schwankungen können die Kurse der gewählten Optionen stark beeinflussen. Microsoft hingegen wird erst wieder im Oktober Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Verlauf von MSFT über 1 Jahr

Die MSFT Aktie bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Der vorgestellte Bull Call Spread würde von einer Aufwärtsbewegung profitieren. Der vorgestellte Bull Put Spread würde von einer Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung profitieren. Doch auch eine Abwärtsbewegung bis zum der verkauften Put Option würde für diesen den maximalen Gewinn liefern. Mit anderen Worten: Mit dem Bull Put Spread muss die Aktie nicht unbedingt steigen, um einen Gewinn zu erzielen.

Mit einem Bull Call Spread auf MSFT die mögliche Rendite vervielfachen

Als Strategie eignen sich Bull Call Spreads für Positionen, für die Sie ein klares Kursziel im Visier haben. Bull Call Spreads sind auch insofern attraktiv, dass sie ein begrenztes Verlustrisiko aufweisen.

In unserem Artikel „Der Bull Call Spread: Bei minimalem Einsatz mit steigenden Kursen überproportional verdienen“ erklären wir Ihnen alle Mechanismen zum Bull Call Spread. Der Begriff „Bull“ steht in diesem Zusammenhang für eine Strategie, die auf einen steigenden Basiswert setzt.

Zuerst brauchen wir einen Zieltermin für die der Optionen. Der 3. September 2021 ist als Verfallsdatum gut geeignet, da damit der ganze Handelsmonat August abdeckt wird.

Unser Zielkurs

Dann brauchen wir einen Zielkurs. Wir treffen an dieser Stelle die konservative Annahme, dass die Aktie von MSFT nur um ca. 1,5% bis zum 3. September 2021 steigen wird. Der Basispreis des verkauften Calls sollte entsprechend in der Nähe vom gewählten Zielkurs sein, zu dem der Bull Call Spread den maximalen Gewinn liefert. Der Basispreis des gekauften Calls wird unter dem aktuellen gewählt.

Die MSFT Aktie notierte zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels bei 284,91$. Wir wählen einen Short Call mit einem Basispreis von 290$. Der Basispreis des gekauften Long Calls liegt bei 280$, so dass die Basispreise der Calls den aktuellen Kurs umklammern. Sollte die MSFT Aktie bei Eingang des Trades bereits höher oder niedriger notieren, können die nächsthöheren oder niedrigeren Basispreise in Betracht gezogen werden.

Der Trade wird am 2. August 2021 zum Zeitpunkt der Eröffnung der US-amerikanischen Börsen um 15:30 Uhr eröffnet.

Der Bull Call Spread als Optionskombination wird zu schätzungsweise 5,35$ gehandelt (mittlerer Kurs zwischen Geld- und ) und kostet dementsprechend 535$ je (Kontraktgröße: 100). Dieser Kurs kann sich aber je nach Kursschwankungen der MSFT Aktie im Minutentakt sehr stark verändern. Die Kombination ist in dem Fall teurer als wenn Sie nur den Call mit Basispreis 290$ zu ca. 3,68$ (Mittelwert zwischen Brief- und ) bzw. 368$ je Kontrakt kaufen würden. Dafür weist der Bull Call Spread eine bessere Gewinnschwelle auf. Der Kaufpreis des Bull Call Spreads ist das maximale Verlustrisiko für diesen Trade.

„Limit“-Auftrag und potenzielle Gewinne

Wenn Sie einen Kaufauftrag für eine Optionskombination platzieren, sollten Sie ihn unbedingt als Limit-Auftrag platzieren und versuchen, zu einem günstigen Kurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen.

Der maximale Gewinn entspricht der Differenz zwischen den Basispreisen abzgl. des bezahlten Betrags für die Optionskombination: (290$ – 280$) – 5,35$ = 4,65$ beziehungsweise 465$ je Kontrakt. Dieser maximale Gewinn wird erzielt, wenn die MSFT Aktie zum Verfallsdatum über 290$ notiert.

Die maximale Rendite des Bull Call Spreads wäre demnach: 465$ / 535$ = 87%.

Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn ein Teil dieser Rendite zu Buche steht (zum Beispiel 30% oder 50%), kann in Betracht gezogen werden.

Aber bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um theoretische Werte handelt. Sollte sich die MSFT Aktie nicht wie prognostiziert entwickeln, droht auch jederzeit ein Verlust. Sie können den gesamten Betrag verlieren, den Sie für den Kauf der Kombination einsetzen.

Der maximale Verlust entsteht, wenn die MSFT Aktie am Ende der Laufzeit unter 280$ bzw. unter dem Basispreis des gewählten gekauften Calls am Tag der Trade-Eröffnung notiert. Daher ist es auf jeden Fall ratsam, auch ein Stop-Loss auf den Trade zu platzieren, zum Beispiel bei 30% oder 50% des Einsatzes.

Die Gewinnschwelle

Die Gewinnschwelle würde sich bei 285,35$ befinden. Notiert die MSFT Aktie am Ende der Laufzeit darüber, liefert der Bull Call Spread einen Gewinn.

Vergleichen Sie diesen Bull Call Spread mit dem Kauf eines einfachen Calls mit Basispreis 290$. Die Gewinnschwelle beim einfachen Call würde bei ca. 293,68$ liegen. Auf diesen Kurs muss die MSFT Aktie mindestens steigen, um die Kosten des Calls wettzumachen. Bei einem Kurs von 290$, dem anvisierten Kursziel, wäre der einfache Call nichts mehr wert.

Mit einem Bull Put Spread auf MSFT Kursrückgänge abfedern und trotzdem profitieren

Wenn Sie einen eventuellen Kursrückgang der MSFT Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread mit Basispreisen 255$ und 265$, mit einer Prämie von ca. 67$ je Kontrakt und einer Laufzeit bis zum 3. September 2021 in Betracht gezogen. Die Kontraktgröße der MSFT Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionskombination (Long Put und ) zu mindestens 0,67$ handeln müssten, um die Prämie von 67$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet 7% (bezogen auf die Margin). Die Rendite ist zwar deutlich geringer als mit dem Bull Call Spread, sie ist aber immer noch deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von +2,6% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 265$, kassiert der Anleger die Prämie zu 100% als Gewinn ab.

Der maximale Verlust beläuft sich auf 933$ und entsteht, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit unter 255$ notiert.

Wie beim Bull Call Spread kann sich die Ausgangssituation für diese beispielhafte Tradeidee schnell radikal ändern, so dass sowohl Basispreise als auch Prämie auf die aktuelle Situation angepasst werden sollten.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, in der das Verlustrisiko und das eingesetzte klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Leerverkauf einer Put Option mit Basispreis 265$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 255$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die MSFT Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 265$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von 67$ als Gewinn ab. Bei einem aktuellen Kurs von ca. 284,91$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 7% bis zum Basispreis von 265$. Die Aktie darf also bis zum Verfallsdatum um bis zu 7% fallen, ohne dass der maximale Gewinn (die Prämie) geschmälert wird. Dieses Sicherheitspolster deckt die schlechteste Kursentwicklung der letzten 10 Jahre in einem August-Monat ab, da die MSFT Aktie in den letzten 10 Jahren im August maximal 6,8% verlor. Für diesen Trade empfiehlt sich ebenfalls ein Stop-Loss: Sollte die Aktie den Basispreis von 265$ unterschreiten, würde ein vorsichtiger Anleger einen vorzeitigen Ausstieg aus der Position in Betracht ziehen.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionskombination glatt.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

