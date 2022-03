Attraktive Covered Calls für jedes Depot

Die Strategie des Covered Calls erlaubt Ihnen, eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie mit dieser Strategie auch die Dividendenrenditen von Ihren Aktien übertreffen.

Alle Informationen zur Covered Call Strategie finden Sie in unserem Artikel „Mit der Covered Call Strategie Kursverluste abfedern, zusätzliche Einnahmen generieren und die Dividendenrendite verdoppeln“.

Tradeideen für Covered Calls im März 2022

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 3 attraktive Tradeideen für Covered Calls mit maximalen Laufzeiten bis zum 20. Mai 2022:

Name US Ticker Kurs Verfallsdatum des Calls Basispreis des Calls Prämie des Calls Dividende pro Aktie vor dem Verfall des Calls Jährliche Rendite bei gleichbleibendem Kurs Jährliche Rendite bei Ausübung des Calls Notwendiges Kapital in $ Gewinnschwelle Marvell Technology MRVL 64.51$ 22. Apr 22 67$ 475$ 0.06$ 61.85% 93.87% 6,451 59.70$ Advanced Micro Devices AMD 105.53$ 22. Apr 22 121$ 370$ 0$ 29.08% 150.69% 10,553 101.83$ Oracle ORCL 73.33$ 20. Mai 22 80$ 275$ 0.32$ 21.22% 67.33% 7,333 70.26$

Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse vom 8. März 2022. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.

Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.

Rendite, notwendiges Kapital und Gewinnschwelle

Die und die jährliche Rendite, wenn sich die seitwärts bewegt, werden wie folgt berechnet:

Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100) / Aktienkurs

Jährliche Rendite = Rendite x 365 /

Dabei ist die Laufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (09.03.2022).

Das notwendige , um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 6.451$ und 10.553$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.

Die Gewinnschwelle ist der , auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die eventuelle ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call zu verkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.

Marvell Technology Aktie im Fokus für unseren Covered Call

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Marvell Technology (US Ticker: MRVL) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 6.451$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite von 61,85%, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, ist attraktiv. Steigt die Aktie sogar auf 67$, winkt eine jährliche Rendite von 93,87%.

Die Marvell Technology Group Inc. ist ein führender Anbieter von Halbleitern für die Breitband-Kommunikation und für Speicherlösungen. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Lösungen für Switches, Transceiver, Gateways, Kommunikations-Controller und Speicher.

Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von der starken Nachfrage nach Netzwerkprodukten aus den Märkten mit den Schwerpunkten Rechenzentrum und 5G-Infrastruktur zu profitieren.

Prinzip des Covered Calls auf Marvell Technology

Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 475$ je wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 4,75$ oder gerne höher verkaufen würden.

Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem (Strike) von 67$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Call-Prämie von mindestens 475$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.

Sollte die Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 67$ notieren, kann eine vorzeitige der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Aktien zu einem Kurs von 67$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit, am 22. April 2022, über 67$ schließt. In diesem Szenario nehmen Sie nicht nur die Prämie des Calls mit, sondern auch die Kurssteigerung von 64,51$ auf 67$. Mit 100 Aktien erhöht sich der Gewinn um (67$ – 64,51$) x 100 = 249$. Die jährliche Rendite steigt in diesem Fall auf 93,87%.

Sollte die Aktie fallen, kompensiert die Prämie des Calls von 475$ den Verlust aus dem Aktienbestand bis zu dieser Höhe.

Sollte die Option ausgeübt und 100 Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Entwicklung von Marvell Technology über 1 Jahr (Tageschart)

Die Aktie bewegt sich seit Dezember 2021 in einem Abwärtskanal. Der vorgestellte Covered Call könnte sowohl im Falle einer Seitwärtsbewegung als auch in einer Aufwärtsbewegung eine attraktive Rendite abwerfen und eine weitere Abwärtsbewegung zum Teil abfedern. Bis zu einem Kurs von 71,75$ ist der vorgestellte Covered Call profitabler als der einfache Kauf der Aktien.

So finden Sie die Call Option in der LYNX Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform eine Call Option handeln können.

Tradeideen als Newsletter Wenn Sie regelmäßig die neuesten Tradeideen für Optionen kostenlos per E-Mail erhalten möchten, dann melden Sie sich für unseren informativen Newsletter Optionsreport an. Jetzt für den Newsletter anmelden

Auftrag Kauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call Basiswert Marvell Technology Ticker MRVL Basispreis des Calls (Strike) 67$ Laufzeit 22.04.2022 Prämie des Calls 134$ Credit Ordertyp LMT (Limit) Routing SMART Gültigkeitsdauer GTC (Gültig bis auf Widerruf) Strategische Ausrichtung Neutral Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung 64.51$ Notwendiges Kapital (in USD) 6,451 Jährliche Rendite 61.85%

Sie möchten an der Börse mit Optionen handeln?

Über den Optionen Broker LYNX können Sie direkt an den Terminbörsen mit Optionen handeln und von den einzigartigen Möglichkeiten der Assetklasse Optionen profitieren.

Als Daytrader, Anleger oder Investor profitieren Sie über den Online Broker LYNX von einem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

Handeln Sie diese Trading-Idee doch einfach risikolos mit unserem kostenfreien Demokonto nach.

