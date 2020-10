Am letzten Handelstag des Jahres 2019 ging der TecDAX mit 3.015 Punkten ins Ziel. Damit lag er per Montagabend in der Bilanz des bisherigen Jahres zwar leicht im Plus. Aber wenn man über den Atlantik zum „großen Bruder“, dem Nasdaq 100, schaut, kann man schon enttäuscht sein, denn der dessen 2020er-Zugewinn bewegt sich aktuell um die 30 Prozent. In den vergangenen Jahren war der TecDAX den Vorgaben des US-Technologieindex meist engmaschig gefolgt, hatte nicht selten sogar mehr Dynamik gezeigt. Davon ist derzeit nichts zu sehen. Warum?

Das mag zum einen daran liegen, dass dem TecDAX die „Super-Namen“ fehlen. Die größten Fische im Teich schwimmen nun einmal in den USA: Apple, Amazon, Netflix, Nvidia, Tesla, Adobe … da kommt der TecDAX halt schon ein wenig provinziell daher. Zum anderen spürt man förmlich, dass die europäischen Investoren die Lage und die Perspektiven deutlich vorsichtiger und besonnener beurteilen als in den USA. Das gilt nicht nur für den TecDAX, sondern für die gesamte europäische Börsenlandschaft. Und sicherlich tut man gut daran, in einer Gemengelage wie dieser vorsichtig zu agieren.

Aber wenn man hier mit leiseren Tönen agiert, kann der Index denn überhaupt auf absehbare Zeit aus diesem Käfig namens Seitwärtstrend heraus und dadurch wieder eine Basis für lukrative Trades werden? So langsam wird es ja schon anstrengend, auf ein klares Signal zu warten. Vor knapp vier Monaten schoss der TecDAX da, wo er am Montag auch schloss. Neue Dynamik wäre also wünschenswert – aber wie? Zwei Faktoren sollte man da im Auge behalten, einer davon ist fundamentaler Natur, der andere findet sich in der Charttechnik.

Ab Ende September rücken wieder die Quartalsbilanzen in den Fokus. Dabei beginnt die Hauptsaison der Ergebnisse zwar erst Ende Oktober. Aber Richtung Quartalsende könnten bereits erste Unternehmen ihre Prognosen nach oben oder unten anpassen, ab Anfang Oktober vorläufige Bilanzen einlaufen. Die müssen mehrheitlich die Hoffnungen der Marktteilnehmer bestätigen, dass, wenn schon nicht die Gesamtwirtschaft, so doch zumindest die börsennotierten Unternehmen eine spürbare und nachhaltige Verbesserung der Lage vorweisen können. Denn auch, wenn der TecDAX seitwärts läuft, getragen wird diese Seitwärtsbewegung auf der Unterseite durch eben diese Hoffnungen.

Kippen die, kippt der Index mit. Werden sie bestätigt, wäre mit der damit verbundenen Belebung der Hoffnungen auch der Ausbruch nach oben drin. Wobei ein solcher Ausbruch durch die im Chart auf Tagesbasis zu sehende Phalanx an oberen Wendepunkten erst als gelungen anzusehen wäre, wenn der TecDAX das bisherige Jahres-Verlaufshoch von 3.303 Punkten auf Schlusskursbasis überboten hat.

Auf der Unterseite wäre dann ein markant bärisches Signal generiert, wenn der Index den Supportbereich 2.739 bis 2.792 brechen würde. Dies in Verbindung mit Enttäuschungen bei den Bilanzergebnissen würde den Weg nach unten freigeben, aber: Hier sollte man auch auf einen deutlich oberhalb dieser Zone liegenden Bereich eine Auge haben:

In den letzten drei Monaten musste der TecDAX ganze drei Mal seine im Chart auf Tagesbasis dick schwarz markierte 200-Tage-Linie verteidigen. Das ist untypisch oft und dürfte so manchen Anleger unruhig machen. Denn normalerweise könnte man in einem „gesunden“ Umfeld damit rechnen, dass ein erfolgreicher Test dieser 200-Tage-Linie in einen dynamischen Aufwärtsimpuls übergeht. Doch der TecDAX fiel bislang immer zeitnah und kraftlos wieder auf diesen gleitenden Durchschnitt zurück. Sollte diese Linie sowie die letzten beiden Zwischentiefs mit Schlusskursen unter 2.950 Punkten fallen, müsste man das zumindest als „gutes Omen“ für die Bären einstufen.