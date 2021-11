Zinsangst: Inflation gibt Vollgas

Die Ampel-Regierung hat ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Die neue Regierung will mehr Fortschritt und präsentiert sich als ein Bündnis für mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Robert Halver sieht in den Reformen hohe Ansprüche, die auch umgesetzt werden müssen, was seiner Meinung nach nicht leicht wird. Sollte es an der Umsetzung scheitern würde ein positiver Effekt für die Börse ausfallen, da hier leere Versprechungen nicht zählen.

Die Jahresendrallye ist bedroht, denn die Inflation gibt Vollgas und somit herrscht die Angst vor steigenden Zinsen an den Börsen. Robert Halver betrachtet eine weiter steigende Inflation für durchaus möglich. Die Erzeugerpreise sind im November sogar fast um 20% gestiegen und theoretisch könnten 2-stellige Inflationszahlen Anfang 2022 erreicht werden. Sobald sich im Frühjahr die Corona-Situation verbessert, sieht er wieder bessere Chancen für die Konjunktur. Erfahren Sie wie Sie sich als Anleger nun zum Jahresende aufstellen können.

