US-Zinswende: Was bedeutet das für Anleger?

Die Fed hat die Zinsen am Mittwoch wie erwartet zum ersten Mal nach 2018 um 25 Basispunkte angehoben. Das Festhalten an dem , trotz der Unsicherheiten in der Ukraine, strahlte laut Roger Peeters eine gewisse Ruhe aus, die am selben Tag noch für weitere positive Stimmung sorgte. Zudem unterstützte die Erleichterungs-Rallye aus dem chinesischen die internationalen Märkte. Der DAX legte um fast 4% zu.

Wie es am Markt weitergeht und ob die Öl-Rallye nochmal Feuer fängt, hängt stark vom Geschehen in der Ukraine ab. In den Krisenzeiten hat sich Gold bisher als sicherer Hafen bewiesen. Kryptowährungen, die auch oft als sicherer Hafen bezeichnet wurden, haben dies bisher nicht beweisen können. Erfahren Sie in diesem Video von Roger Peeters, wie Sie sich als Anleger nun positionieren sollten.

