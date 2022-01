US-Zinsentscheid: Das Ende des Tech-Aktien Hypes?

Beim Zinsentscheid am Mittwoch den 26.01 hat Jerome Powell verkündet, dass es 2022 vermutlich 4 Leitzinserhöhungen geben wird. Die Entscheidung das Zinserhöhungen kommen, war allerdings zu erwarten. Dennoch verloren die Märkte nach der Verkündung des US-Notenbanken Chefs ihre zuvor aufgebauten Gewinne. Robert Halver ist der Auffassung, dass desto eher die restriktiven Maßnahmen umgesetzt werden, umso schneller diese turbulenten Zeiten vorübergehen. Zudem sind Rücksetzer am ganz normal. Tech-Aktien haben in den letzten Monaten stark unter Kursverlusten gelitten. Werden die überbewerteten Tech-Aktien nun endgültig begraben? Robert Halver gibt seine Einschätzung zur aktuellen Zinssituation und der Auswirkung auf die Aktienmärkte. Erfahre in diesem Video wie Du dich als Anleger in diesen volatilen Zeiten positionieren kannst.

