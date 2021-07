„Ein Stück Freiheit geht damit verloren“ – Robert Halver blickt auf die von der EU geplante Obergrenze für Bargeldgeschäfte. Zudem steigen die Strafzinsen für Bankkunden und deren Freibetrag sinkt, was das Zinssparen immer unattraktiver macht. Was Sie als Anleger in diesem Fall machen können, erfahren Sie in diesem Video.

