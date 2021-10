Inflation bald bei 5 Prozent?

Laut einer aktuellen Umfrage sehen 48 Prozent der Fondsmanager die Inflation als größte Gefahr für die Finanzmärkte. Ist das der Grund dafür, dass der DAX sich derzeit in einer Seitwärtsphase befindet? Den Volkswirten zufolge ist die hohe Inflation nur vorübergehend und eine Folge des Corona-Crashs. Zusammengefasst: Die einen befürchten eine hohe Inflation mit Zinsdruck, die anderen nur ein nicht lang anhaltendes Phänomen. Am Ende entscheiden die Notenbanken wie es weiter geht.



Was aktuell noch die Börsen bewegt und wie die Aktienmärkte sich entwickeln könnten, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Roth.

