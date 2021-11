Grünes Investieren – Darauf sollten Sie achten

Nachhaltigkeit ist ein Megatrend der unsere Gesellschaft stark beeinflusst und auch an der Finanzwelt nicht vorbei geht. In Frankfurt siedelt sich nun das internationale Gremium ISSB an, welches für internationale Standards in der klimabezogenen Finanzberichterstattung sorgen soll. Grünes investieren wird immer mehr Anlegern wichtiger und auch institutionelle Akteure achten vermehrt auf nachhaltige Faktoren am auf dem . Uwe Mahrt von Pangaea Life erklärt in diesem Video worauf es dabei ankommt und was Sie als Anleger bei diesem Anlagethema beachten sollten.

