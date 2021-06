FED Zinsentscheid – Das Ende der Liquiditätshausse?

Die US-Notenbank scheint dem billigen Geld ein Ende setzen zu wollen. Jerome Powell hat am Mittwoch angekündigt zwei Zinsschritte bis 2023 umzusetzen. Zudem betonte er nochmal, dass die Inflation nur vorübergehend ist. Wird die Nachricht der bevorstehenden Zinserhöhungen die Märkte längerfristig beeinflussen?

In diesem Video beschreibt Robert Halver ob er darin ein Ende der Liquiditätshausse sieht. Zudem geht es ums Sommerloch an der Börse, den IPO von ABOUT YOU sowie wie Sie sich jetzt am besten als Anleger positionieren.

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen