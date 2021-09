Evergrande-Krise: Gibt es Parallelen zur Lehmann-Pleite?

Der Immobiliensektor macht in China 30% des BIP aus und allein Evergrande ist für 3% des chinesischen BIP verantwortlich. Generell kann der Immobiliensektor als Wachstumsmotor der chinesischen Wirtschaft beschrieben werden. Die Mittelschicht in China wurde immer größer und somit stieg die Nachfrage nach Wohneigentum. Steigende Immobilienpreise wurden als Naturgesetzt angesehen, was immer mehr Anleger anlockte. Doch nun kommen Probleme, die den Immobiliensektor in China beeinflussen. Evergrande könnte hier als Dominostein eine Kettenreaktion auslösen. Gibt es Parallelen zur Lehman-Brother-Pleite? Und sollte es soweit kommen, wie würde das die chinesische Wirtschaft sowie auch Weltwirtschaft beeinflussen?

