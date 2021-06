Der nächste Test für die Aktienmärkte

Auch wenn sich das Sommerloch durch ein geringeres ankündigt, stehen dem einige Tests, wie die kommende Berichtssaison, bevor. Zudem breitet sich die Delta-Variante weltweit aus. Könnte das erneut gefährlich für die Börse werden?

In dem Interview berichtet Burkhard Allgeier, der CIO von Hauck & Aufhäuser, was die Märkte im zweiten Halbjahr beschäftigen wird und was in seinen Augen Qualitäts-Aktien sind. Vor allem Branchen wie Technologie, Health Care, aber auch klassische zyklische Branchen, wie Automobil und Banken lassen sich daraus ableiten.

