Börsenpsychologie in Krisen: Wie sollte man jetzt handeln?

In Krisenzeiten kommt es oft zu starken Turbulenzen an den Börsen. Viele Anleger verlieren ihre Nerven und die Emotionen verleiten Investoren zu vorschnellem Handeln. Jessica Schwarzer stellt ihre Regeln und Strategie für das Investieren in Krisenzeiten vor, die sie strikt befolgt, um unüberlegtes und von Emotionen getriebenes Handeln zu vermeiden. Erfahren Sie in diesem Interview, wie Sie sich in der aktuellen Situation positionieren sollten.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen