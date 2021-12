Börsen Jahresrückblick 2021 & Robert Halvers Highlight

Im Jahr 2021 ist viel passiert. In diesem Jahresrückblick beleuchtet Robert Halver die größten Momente, die die Märkte weltweit bewegten und berichtet von seinem persönlichen Börsen Highlight. 2021 war vor allem durch Ängste geprägt, wie der Inflationsangst, Zinsangst, Konjunkturangst und Corona-Angst. Nichtsdestotrotz hat sich der im Jahr 2021 gut behauptet, wie man auch am DAX erkennt, der dieses Jahr deutlich zweistellig zugelegt. Des Weiteren zieht Robert Halver beim Vergleich von Bitcoin und Gold. Was hat besser performt und eignet sich als sicherer Hafen?

Neben weiteren Risiken, wie der Immobilienkrise in China, bespricht Robert Halver in diesem Video die Politik des neuen US-Präsidenten Biden und gibt im Anschluss einen Ausblick in das Jahr 2022.

