Aktienrente: Das Modell der Zukunft?

„Denn eins ist sicher: Die Rente“ – Es ist bereits 35 Jahre her, dass dieser Slogan des damaligen Sozialministers Norbert Blüm die Litfaßsäulen der Republik zierte. Doch als „sicher“ empfinden viele Bundesbürger die Rente heutzutage nicht mehr. Die Zahl der Senioren in Grundsicherung steigt auf einen Höchstwert. Viele wünschen sich eine Restrukturierung der gesetzlichen Rente.

Einen möglichen Ansatz bietet das bereits in Schweden eingesetzte Modell der Aktienrente. Was das genau ist und wie man langfristig fürs Alter am vorsorgen kann, erfahren Sie in diesem Interview mit dem Finanzexperten Robert Halver von der Baader Bank.

