Zoom Video: Kann die Aktie jetzt wieder durchstarten?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Mitte März, als die ganze Welt noch in Schockstarre wegen des Covid-19 Erregers lag, haben wir Zoom Video als einen der möglichen Gewinner der Pandemie analysiert. Seither hat die Aktie sagenhafte 400 Prozent an Wert zugelegt und zahlreiche Anleger verdienten sich mit dem Titel eine goldene Nase. So weit so gut. Das Problem an Mutter Börse ist, dass es in solchen Papieren zu einem bestimmten Zeitpunkt zu extremen Übertreibungen kommt. Die Kursentwicklungen gleichen einer parabolischen Kurve und alles was steil nach oben geht, wird über kurz oder lang auch wieder von der Erdanziehungskraft auf den Boden der Realität zurückgeholt. Meist braucht es hierzu aber einen Impuls und diesen haben die Stay-at-Home Aktien zu Beginn dieser Woche bekommen. Die bisherigen Profiteure der Pandemie werden gerade von Großanlegern regelrecht aus dem Portfolio geschmissen.

Expertenmeinung: Der Aufwärtstrend bei Zoom Video ist vorerst zu Ende und viele Anleger, welche in Gier keine Gewinnstopps gesetzt haben, suchen nun verzweifelt nach dem nächsten Strohhalm. Wohin geht die Reise und wo könnte sich ein möglicher Boden bilden? Die Charttechnik zeigt, dass es noch etwas tiefer gehen dürfte, jedoch das sich im Bereich zwischen 326 und 345 USD das Blatt wieder wenden könnte. In dieser Zone findet sich noch eine offene Kurslücke von Anfang September, welche die Bullen definitiv dazu nutzen werden, um zumindest den Versuch einer Bodenbildung zu starten. Mal sehen, ob das Papier in einer Woche vielleicht schon wieder solide Kaufsignale zeigen kann.