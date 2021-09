United Airlines: Werden die US-Airlines diese Woche den Turbo zünden?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits im November des vorigen Jahres, als die Impfstoff-Rallye startete, zeigten die Fluglinien, was in ihnen steckt. Innerhalb kürzester Zeit konnten die Titel der Branche +50% und mehr an Wert zulegen. Auch die United Airlines-Aktie konnte in diesem Zeitraum exzellent performen. Der nächste große Schub kam dann im Februar und erneut winkte ein Kursplus von über 50%. In den letzten Monaten ist es wieder etwas leiser rund um den Sektor geworden. Neue Corona-Varianten und Sorgen über weitere Mutationen haben Anleger dazu veranlasst, sich vorerst von den Papieren zu trennen. Doch im August bildeten sich die ersten Tendenzen einer möglichen Bodenbildung, welche durch das höhere Tief gegenüber dem Vormonat deutlich erkennbar ist. Nun bräuchte es nur noch ein höheres Hoch, um die nächste mögliche Initialzündung zu starten.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur United Continental Holdings Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Es braucht nicht mehr viel, um den sogenannten Turbo zu zünden. Ein Breakout über das Hoch der vorigen Woche würde ein klares technisches Kaufsignal mit sich bringen. Gleichzeitig würde hiermit auch die 50-Tage-Linie gebrochen werden – dies wäre ungemein wichtig für einen bedeutenden Trendwechsel. Noch aber ist die Party nicht gestartet worden und Anleger sollten diszipliniert auf das Signal warten. Ein verfrühter Einstieg kann mitunter etwas riskant sein. So oder so. Die Airlines an der sehen überaus spannend aus. Mal sehen, ob die Branche diese Woche nach oben durchstarten kann.

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.