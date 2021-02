TeamViewer: Jetzt könnte es erst richtig losgehen:

Die TeamViewer-Aktie ist ebenso spannend wie knifflig, denn man kann die Aktie nicht einfach mit andern Software-Unternehmen wie z.B. Adobe oder Microsoft vergleichen, was die Bewertung angeht. Klar ist, dass TeamViewer eine lukrative Software für Unternehmen und Mitarbeiter im Home Office anzubieten hat, die, wenn sie „mehr können“ soll, kostenpflichtig ist und auch gerne genutzt wird. Die Umsätze steigen, die schwarzen Zahlen wurden bereits 2019 komfortabel erreicht. Und für das neue Jahr 2021 rechnen die Analysten im Schnitt mit einem Euro Gewinn pro Aktie. Aber wie geht es danach weiter?

Werden die Abonnements abnehmen, wenn das Thema Corona vom Tisch ist? Oder aber werden viele im Home-Office weiterarbeiten und kann TeamViewer die Unternehmen so überzeugen, dass womöglich auch ohne Corona mehr und mehr Firmen TeamViewer-Software zu einem Standard-Tool machen? Letzteres hoffen die Bullen natürlich, sicher sein kann man sich, wie immer, wenn es um die Zukunft geht, indes nicht. Aber selbst wenn die Gewinne weiter zulegen, wäre das Wachstum dann stark genug, um ein Kurs/Gewinn-Verhältnis um 45 für ein gerade begonnenes Jahr auch im Jahr 2022 zu rechtfertigen? Wäre ein solches KGV womöglich sogar noch zu niedrig und dementsprechend ordentlich Luft nach oben für den Kurs? Ohne eine größere „Peer Group“, d.h. unmittelbar vergleichbare und idealerweise schon länger am Markt befindliche Unternehmen ist das nicht realistisch zu ermitteln. Also, wie soll man mit dieser Aktie umgehen?

Expertenmeinung: Solange man hier nicht gezielt langfristig investieren will, weil man an die Story des Unternehmens glaubt und sich damit automatisch nicht an kurzfristigen Schwankungen stört, wäre der rein charttechnische Ansatz wohl der sinnvollste. Und aus dieser Warte heraus wird es bei TeamViewer jetzt spannend, denn die Bullen sehen sich nach dem Mitte Dezember vollzogenen, dynamischen Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal ihrer ersten Bewährungsprobe gegenüber:

Die Aktie hat am Dienstag den ersten nennenswerten Widerstand seit diesem Ausbruch erreicht: das Zwischenhoch vom Oktober bei 46,28 Euro. Knapp darüber warten potenzielle Widerstandsmarken bei 46,91 und 48,50 Euro, aber schon bei dieser ersten Hürde war die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen zu erkennen: Der Kurs lief zwar an diesen Widerstand heran, knapp darunter setzten dann aber umgehend Abgaben ein, die den Großteil des gestrigen, zwischenzeitigen Gewinns aufzehrten. Dies in Kombination mit der durch die Rallye der vergangenen Wochen überkauften Markttechnik auf Tagesbasis (unten mit eingeblendet der Stochastik-Oszillator) machen deutlich: Zum Selbstläufer wird die Aktie eher nicht. Erst, wenn TeamViewer diese Widerstandszone zwischen 46,28 und 48,50 Euro überboten hätte, wäre der Weg nach oben wieder frei. Aber sollte das nicht schnell gelingen, wäre ein Test der nächstgelegenen Supportlinie in Form der momentan bei 41,56 Euro verlaufenden 20-Tage-Linie, womöglich sogar ein Pullback an die Abwärtstrendlinie bei aktuell knapp 40 Euro, durchaus denkbar.