Square: Bitcoin lässt Umsatz und Gewinn explodieren:

Der Umsatz lag mit 5,06 Mrd. meilenweit über den Erwartungen von 3,40 Mrd. USD und legte auf Jahressicht um 266% zu.

Das muss man erstmal sacken lassen.

Dazu beigetragen haben eine ganze Reihe von positiven Entwicklungen. Square hat viele Neukunden gewonnen.

Im regulären Geschäft stammt ein Großteil des Wachstums aber von größeren Bestandskunden mit einem jährlichen Umsatz von 500.000 USD und mehr.

Das Bitcoin-Geschäft verzehnfachte sich kurzerhand. Aber auch abseits der legte der Umsatz auf Jahressicht um 44% zu.

Der Gewinntreiber von Square ist nach wie vor die Cash App. Das Bruttoergebnis stieg um 171% auf 495 Mio. USD zu.

Ziemlich relativ

Durch das erste Quartal relativiert sich die Price-Sales-Ratio (P/S) ganz erheblich.

Nimmt man das abgelaufene Geschäftsjahr als Grundlage, liegt der Wert bei 10,7.

Ziehen wir zu Berechnung allerdings die letzten vier Quartale heran, sinkt die P/S auf 7,8.

Nehmen wir nun an, dass Square in den kommenden drei Quartalen einen ähnlichen Umsatz erzielt, wie in Q1, sinkt die P/S im Jahresverlauf sogar auf 5,0.

Plötzlich erscheint die Bewertung gar nicht mehr so hoch und der enorme Kursanstieg der letzten Monate durchaus gerechtfertigt zu sein.

In den drei Jahren vor Corona lag das P/S per Jahresschluss zwischen 6,1 und 7,5.

Chart vom 10.05.2021 Kurs: 230 Kürzel: SQ – Tageskerzen

Die Aktie ist übergeordnet klar bullisch und der Aufwärtstrend intakt. Solange das der Fall ist, ist eine Trendfortsetzung in Richtung 242 USD jederzeit möglich.

Darüber käme es zu einem Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 250 sowie 258 und 275 USD.

Fällt die Aktie jedoch unter 216 USD, haben die Bullen ihre Chance vorerst vertan. In diesem Szenario muss mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 200-205 USD gerechnet werden.

Unter 200 USD trübt sich das Chartbild zunehmend ein.