Royal Dutch Shell Aktie: Auf diesem Niveau wäre sie ein klarer Kauf:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Am 25. März hatten wir bereits auf den Startschuss der Rallye in den Ölaktien hingewiesen. Der Sektor wurde in der Krise hart getroffen. Zum einen ging die Branche im Einklang mit der in den Keller. Zum anderen belastete der stark gefallene Ölpreis das Geschäft. So manches Ölunternehmen hat in Zeiten wie diesen schwer zu kämpfen. Dennoch sind die Kurse, wie wir es am Beispiel von Royal Dutch Shell sehen, einfach zu rasant und zu tief gefallen. Eine technische Gegenbewegung war daher sehr wahrscheinlich. Wie im Chart zu sehen, toben sich die Bullen bereits in vollen Zügen aus. Unser ersten Kursziel nach oben war klar. Der 20-Tage-Durchschnitt musste erreicht werden und genau hier begannen die Kurse auch erstmals wieder nach unten zu drehen. So manche Bären werden bereits versucht haben, sich mit neuen Short einzudecken. Doch dieses Mal wurden sie auf dem falschen Fuß erwischt. Das Pivot-Hoch von März wurde gebrochen, was mit einem klaren Kaufsignal gleichzusetzen ist. Expertenmeinung: Wir hatten bereits Ende März erwähnt, dass auch ein Anstieg bis zum 50-Tage-Durchschnitt möglich wäre und siehe da, exakt hier haben wir im gestrigen Handel das nächste Hoch der Aktie gesehen. Der wurde punktgenau berührt und zahlreiche Anleger nutzten die Stärke, um hier ihre Gewinne ins Trockene zu bringen. Immerhin ist die Aktie nun um über 80 Prozent innerhalb weniger Tage gestiegen. Kann die Rallye noch weiter gehen? Solange keine Verkaufssignale zu sehen sind, theoretisch ja. Doch mit jedem Tag, an dem die Aktie weiter nach oben läuft, steigen auch die Risiken nach unten. Die Kurse haben genau das gemacht, was wir von Ihnen erwartet haben. Nun gilt es abzuwarten, denn nach einem solch steilen Anstieg, sind gute Einstiege meist selten zu finden. Aussicht: NEUTRAL