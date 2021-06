Nikola Aktie vor Kursverdoppelung? Mehr Leerverkäufer als in AMC und Gamestop!:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der US-amerikanische Hersteller von Hybrid-Trucks sorgte im vorigen Jahr bereits für Furore. Innerhalb kürzester Zeit konnte sich die Nikola-Aktie beinahe verzehnfachen, bis ein parabolischer Anstieg im Juni des vorigen Jahres das Ende der Übertreibungsphase einleitete. Seither gab es immer wieder kleinere Rallyeversuche, welche die Kurse innerhalb weniger Tage heftig nach oben beförderten. Der Grund für diese starken Bewegungen war und ist vor allem das immens hohe Short Float der , welches sich derzeit bei sagenhaften 32 Prozent befindet. So viele Leerverkäufer gibt es aktuell nicht mal in den Aktien von AMC oder Gamestopp, welche zuletzt ebenfalls wieder heftige Kursauschläge nach oben verzeichnen konnten. Haben wir hier den nächsten großen Rallye-Kandidaten vor uns?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Nikola Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Natürlich sind solche Aktien hochgradig gefährlich, vor allem dann, wenn man seine Positionen nicht durch einen Stopp schützt und nur für erfahrene geeignet. Lieber einmal zu oft ausgestoppt werden, als die Kurse um 50 Prozent oder mehr nach unten purzeln zu sehen. In Rallyephasen können solche Wertpapiere aber ordentliche Renditen abwerfen. Im gestrigen Handel sahen wir ein Ende der Korrektur, welche Anfang Juni eingeleitet wurde. Meist gab es nach solchen Kaufsignalen in der Vergangenheit starke Kurssprünge nach oben. Gut möglich, dass wir Nikola vielleicht schon in einer paar Tagen weit über der Marke von 20 USD sehen könnten. Sogar die Marke von 30 USD könnte in Reichweite sein. Für uns ein klar bullisches Setup.

Aussicht: BULLISCH

