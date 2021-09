McKesson: Ziel Allzeithoch +X:

McKesson ist einer der führenden US-Arzneimittelgroßhändler.

Giganten und Oligopole

In den USA beherrschen drei große Anbieter rund 95% des Großhandels mit Medikamenten: Cardinal Health, McKesson und AmerisourceBergen.

Für aufstrebende Konkurrenten wäre es nahezu unmöglich, sich gegen diese Giganten durchzusetzen.

Ein kleiner Arzneimittelhändler erzielt nicht die notwendigen Einkaufspreise sowie Skaleneffekt und kann daher nicht konkurrieren.

Die drei Großen haben sich den Markt aufgeteilt und erwirtschaften gemeinsam mehr als 500 Mrd. USD an Umsatz. Mit derartig finanzstarken und branchenbeherrschenden Unternehmen legt man sich besser nicht an. Daher versucht es auch niemand.

Zerstört Amazon das Geschäft?

Oder könnte Amazon vielleicht in Konkurrenz treten? Der Konzern verschreckte Anleger in der Pharmabranche kürzlich, als man bekannt gab, dass man zukünftig auch verschreibungspflichtige Medikamente liefern wird.

Amazon dürfte aber eher in Konkurrenz mit Apotheken treten, Privatkunden beliefern und wie bisher auch Kunde der Großhändler bleiben.

Gleichzeitig arbeitet man in den USA aber auch mit mehr als 50.000 Apotheken zusammen.

Die Ankündigung ist auch alles andere als überraschend, schließlich hatte Amazon 2018 die Versandapotheke „Pillpack“ übernommen.

Nicht das erste mal

Man sollte sich auch nicht täuschen. Amazon ist eine Gefahr, kann aber unmöglich alle Branchen in allen Ländern der Wellt beherrschen. Zuletzt löste der Konzern von Jeff Bezos in der Logistikbranche eine Depression aus.

Anleger sträubten sich vor Aktien wie FedEx. Wir hatten uns hingegen mehrfach und sehr positiv zum Unternehmen geäußert (zum Beispiel hier oder hier). Im Jahresverlauf hat sich der Kurs verdreifacht.

McKesson und die anderen Großhändler könnten also nicht so stark betroffen sein, wie manch ein Anleger annimmt.

Amazon hat wahrscheinlich gar kein Interesse am Großhandel, man zielt auf Privatkunden ab.

Aktuelle Lage und Ausblick

Seit Jahrzehnten wächst McKesson stetig. Seit der Finanzkrise hat man den Umsatz von 112,08 auf 231,05 Mrd. USD mehr als verdoppelt.

Befeuert durch massive Buybacks kletterte das Ergebnis von 4,86 auf 14,95 USD je Aktie.

Die Zahl der ausstehenden Papiere wurde im selben Zeitraum von 263 auf 171 Millionen Stück reduziert.

Die Dividende wurde im Gegenzug von 0,72 auf 1,62 USD je Aktie angehoben.

All diese Faktoren machen McKesson zu einem langfristiger Outperformer.

Derzeit läuft es beim Unternehmen so gut wie eh und je. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres legte der Umsatz um 3% auf 113,3 Mrd. USD zu und das Ergebnis kletterte um 10% auf 7,58 USD je Aktie.

Cash

Für das Gesamtjahr wird ein Gewinn von 16,30 USD je Aktie erwartet, ein Plus von 10%.

Bezieht man alle Gesichtspunkte mit ein, ist die Bewertung mit einer forward P/E von 10,3 entsprechend attraktiv.

Dass der ausgewiesene Gewinn auch tatsächlich ein Überschuss ist und damit auch ausschüttbar, zeigt ein Blick in die Bilanz.

In den letzten zwölf Monaten sind die Barmittel beispielsweise um rund 1,0 Mrd. USD gestiegen, es wurden 900 Mio. USD an Schulden getilgt und rund 1,0 Mrd. USD an die Aktionäre ausgeschüttet.

Auf dieser Basis kommt McKesson auf einen P/FCF von nur 9,5.

Chart

Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt und die mehrjährige Korrektur beendet. Für antizyklische Anleger wäre der Bereich um 160 sowie 150 USD interessant.

Die mittelfristigen Kursziele liegen bei 178 sowie 188 und 200 USD.