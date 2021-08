Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Ohne Übertreibung können wir derzeit mit Gewissheit sagen, dass das aktuell vorliegende charttechnische Bild eine der attraktivsten Trading-Chancen an der Wall Street liefert. Ein derart schönes Trading-Setup sieht man nur selten und die Aktie steht unmittelbar vor einem entscheidenden Ausbruch nach oben. Doch was macht die Sache so attraktiv? Im längerfristigen Chart befindet sich die Aktie nach wie vor in einer intakten Abwärtsbewegung. Die Kurse haben allein in den letzten beiden Jahren mehr als 70 Prozent an Wert verloren und so mancher Analyst rechnete mit einer Pleite des Unternehmens. Seit Beginn des Jahres ist eine klare Stabilisierung des Kursverlaufs erkennbar und die Aktie steht erstmals seit 2017 wieder an der Schwelle, die Bären endgültig in die Defensive zu drängen. Expertenmeinung: Schauen wir uns einmal an, was die Aktie in den kommenden Tagen so attraktiv machen könnte. Der Bereich bei 10.50 USD wurde nun bereits mehrmals angesteuert und die Wahrscheinlichkeit ist immens groß, dass die Kurse diesen Bereich bald brechen werden. Danach ist mit einem Kursfeuerwerk zu rechnen und ein Anstieg auf bis zu 12 USD wäre wohl nur der erste kleine Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig können Anleger ihre Stopps recht eng platzieren, denn ein Fehlsignal wäre rasch auszumachen. So sollten die Kurse keinesfalls mehr den Bereich bei 10 USD nach unten brechen, was der ganzen Geschichte ein sehr gute Chance-Risiko-Verhältnis liefert. Weitere mögliche Zielmarken wären die nächsten Widerstände, welche sich im Bereich von 13.25 USD und 14.99 USD befinden. Aussicht: BULLISCH