Delivery Hero: Was steil nach oben geht, kann auch rapide fallen:

Endlich ist dieser Deal genehmigt! Am 13. Dezember 2019 schoss die Delivery Hero-Aktie nach oben, als gemeldet wurde, dass der Essenslieferant den größten Branchenkollegen in Südkorea, die Woowa Brothers Corp., übernehmen werde. Doch dann tat sich lange nichts, bis gestern die Genehmigung der südkoreanischen Kartellbehörde für grünes Licht sorgte. Allerdings unter der Auflage, die bestehende südkoreanische Delivery Hero-Tochter Yogiyo zu verkaufen. Nachdem die Aktie bereits Mitte Dezember neue Rekordhochs erzielt hatte, sprang sie daraufhin am Montag um weitere 9,12 Prozent nach oben. Geht da jetzt noch mehr?

Davon abgesehen, dass momentan eigentlich die „Corona-Gewinner“, zu denen auch Mahlzeitenlieferanten gehören, weniger gesucht sind, verwundert das Kursniveau der Aktie vor allem mit Blick auf die Gewinne. Die gibt es nämlich nicht. Das Unternehmen wächst zwar, was den Umsatz angeht, rasant und expandiert weltweit, nicht nur in Südkorea. Aber solange mit einem zuletzt auf eine Prognose-Spanne von 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro angehobenen Umsatz kein Gewinn erzielt wird, ist es knifflig zu beurteilen, wie „teuer“ diese Aktie ist. Dass Delivery Hero derzeit davon ausgeht, dass sich die bereinigte EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2020 zwischen -14 bis -18 Prozent bewegen wird, macht aber eines klar: Derzeit werden kräftige Verluste eingefahren. Passt das zu einem Kurs in der Region um 130 Euro?

Expertenmeinung: Könnte man sicher sein, dass wir es hier mit einem „Amazon-Phänomen“ zu tun haben, d.h. mit einer bewussten Inkaufnahme von über mehrere Jahre hohen Verlusten zu Gunsten des Ausbaus einer dominanten Marktposition, die geduldigen Investoren dann nach einigen Jahren umso höhere Gewinne beschert, ginge das neue Hoch zumindest für mittel- bis langfristige Investoren wohl in Ordnung. Aber sicher kann man eben nicht sein, dass Delivery Hero dieses Ziel erreicht. Zumindest für die kommenden zwei Jahre rechnen die Analysten nicht mit dem Erreichen der Gewinnschwelle. Hinzu kommt ein anderer Aspekt:

Bevor die Nachricht über die Übernahme von Woowa Mitte Dezember letzten Jahres bekannt wurde, notierte die Delivery Hero-Aktie bei 50 Euro. Damals war bereits klar, dass sich der Umsatz im Gesamtjahr 2019 gegenüber 2018 verdoppeln würde und dieses Wachstumstempo wohl vorerst beibehalten würde. Wobei die Lockdown-Phasen in einer nicht messbaren Größenordnung dazu beitragen werden, dass das Umsatzziel 2020 jetzt auf einem Level leicht oberhalb einer Verdoppelung zum Vorjahr liegt. Angesichts einer solchen Gemengelage wirkt dieser neuerliche Kurssprung wie ein Geschenk für diejenigen, die bereits investiert sind. Sollte man es annehmen?

Bei einem Teil der Position Gewinne mitzunehmen, wäre sicherlich eine Überlegung wert. Aber komplett auszusteigen erscheint unnötig, weil die Charttechnik eine taugliche Anhebung der Gewinnsicherung begünstigt. Sie sehen im Chart, dass die Aktie im Vorfeld des gestrigen Kursanstiegs mehrere Tage lang oberhalb des markanten November-Hochs (116,65 Euro) konsolidierte und dieses Hoch damit als Unterstützung bestätigte. Vorbestehende Stoppmarken auf einen Level knapp unter diese Linie bei 116,65 Euro anzuheben, würde sich anbieten, auf diese Weise ließe es sich hier mit dem Gros einer Position dabei bleiben, falls die Aktie trotz des bereits jetzt hochspekulativen Kursniveaus noch weiter zulegten sollte.