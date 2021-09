ConocoPhillips: Diese Ölaktie schießt gerade durch die Decke:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In den letzten drei Handelstagen gehörte der Ölsektor immerhin zwei Mal zu den stärksten Tagesgewinnern an der . Wir sehen derzeit eine große Sektorrotation in diese Branche und sämtliche Aktien mit Rang und Namen schießen deutlich nach oben. Auch die ConocoPhillips-Aktie konnte zu Wochenbeginn den Turbo zünden. Aus technischer Sicht sehen wir einen klaren Bruch der Widerstandslinie, welche sich bei 57 USD aufgebaut hat. Somit wurde auch die bärische Phase und die Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs beendet. Aktuell befindet sich der Titel wieder in einer neutralen Kaufphase. Auch die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 beginnen nun nach oben zu drehen und signalisieren positives Momentum.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur ConocoPhillips Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Das nächste Kursziel liegt bereits in Griffweite. Es ist das Pivot-Hoch von Anfang Juli. Danach finden sich noch einige mögliche Anspielstationen mit Blick auf den längerfristigen . Der nächste Widerstand wäre dann das Hoch aus dem Jahr 2020, welches sich knapp oberhalb der Marke von 67 USD bildete. Gut möglich, dass wir diese Ebenen noch bis Oktober ansteuern könnten. Der letzte Startschuss zu einer breiten Rallye bei den Ölaktien bildete sich im Mai und hielt immerhin gut zwei Monate an. Vorerst sehen wir der weiteren Entwicklung der positiv entgegen.

Aussicht: BULLISCH

Sie möchten an der Börse handeln? Nutzen Sie für Ihre Börsengeschäfte ein Depot über den Online-Broker LYNX. Alles aus einer Hand: Aktien kaufen, Optionen handeln, Futures traden oder in ETFs investieren. Informieren Sie sich hier über den Online-Broker LYNX.