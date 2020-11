Stark wirkende US-Arbeitsmarktdaten und die feste Erwartung, dass sich die US-Wirtschaft rasant erholen werde, sorgten bei Boeing Anfang Juni für einen fulminanten Ausbruch aus einem ansteigenden Dreieck. Heute, drei Wochen später, ist die Aktie bereits wieder deutlich in diese Formation zurück gefallen. Und die Aussicht, dass Boeing in Kürze wieder Testflüge mit der 737 MAX durchführt, hilft da gar nichts. Denn letzten Endes ist dies das weitaus kleinere Problem für den Flugzeugbauer. Boeing gehört zu den großen „Losern“ der letzten Monate. Und es sieht so aus, als würde sich das vorerst nicht ändern. Mit der Herrlichkeit der Rallye Anfang Juni war es umgehend vorbei, als Boeing meldete, im Mai nur vier Flugzeuge ausgeliefert zu haben. Im April waren es sechs. Im ersten Quartal hatte die Zahl der Auslieferungen wenigstens noch bei 50 gelegen … wobei auch das meilenweit unter den eigentlichen Zielen lag. Bislang zeichnet sich nicht ab, dass die Airlines wieder beherzt ordern bzw. zurückgestellte Bestellungen reaktivieren. Und es dürfte die auf neue Hochs gelaufene Zahl an Neuinfektionen in den USA gewesen sein, die dazu beitrug, dass die Rallye der Aktie mittlerweile wieder vollständig eliminiert ist und das bullische Signal ausgekontert wurde. Expertenmeinung: Die Entwicklung der Pandemie, der politische Umgang damit und das Verhalten der Konsumenten, das sind die drei Elemente, die den Kurse weiterhin entscheidend beeinflussen werden. Und alle drei Faktoren sind derzeit negativ. Das kann sich ändern, aber wann? Und wie lange wird es dauern, bis Boeing an die alte Ertragskraft anknüpfen kann, ob mit oder ohne das Modell 737 MAX? Da sind auch die Analysten völlig unterschiedlicher Ansicht, daher findet sich da für bullische und bärische Akteure gleichermaßen ein passendes Kursziel. Das höchste, aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 277 US-Dollar, das niedrigste bei 110 US-Dollar. Das hat den Charme eines rotierenden Wegweisers und ist somit als Vorgabe für ein Investment nicht zu gebrauchen. Besser also, sich konsequent an dem zu orientieren, was die Charttechnik an Wegweisungen bereithält: Der sich aus dem Rebreak in das ansteigende Dreieck ergebende, kurzfristige Abwärtstrend wäre derzeit dann bezwungen, wenn der Kurs mit Closings über 187 US-Dollar erneut aus dieser Formation nach oben herauslaufen würde. Besser wäre es indes, da auf einen wirklich signifikanten Befreiungsschlag über 200 US-Dollar zu warten, bevor man diesem Braten traut. Derzeit wahrscheinlicher aber wäre ein fortgesetzter Abstieg, dessen nächste Kursziele die 20-Tage-Linie bei 156 US-Dollar, danach dann die März-Aufwärtstrendlinie bei aktuell 135 US-Dollar wären. Die diese „Loser-Aktie“ dann zwar auffangen könnte, aber angesichts der sich wieder eintrübenden Perspektiven für Airlines und damit in der Folge für Flugzeugbauer keineswegs nicht halten muss. Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.