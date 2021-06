DAX – Sind die Warnsignale vom Tisch?

Die großen Warnsignale, welche wir noch zum Beginn der vorigen Woche im DAX und im S&P500 zu sehen bekommen haben, wurden in den letzten Handelstagen wieder negiert. Die Bullen übernahmen in eindrucksvoller Manier das Zepter und sorgten für frische neue Impulse. Saisonal gesehen befinden wir uns an der gerade in einer sehr bullischen Phase, welche durchaus noch bis Ende Juli anhalten könnten. Dennoch müssen wir immer wieder wichtige Zonen beachten, welche hierbei keinesfalls gebrochen werden dürfen. Wo sich diese befinden, erörtern wir in unserer heutigen Videoanalyse.

