LYNX Marktbericht – DAX weiterhin im Abwärtstrend

Die globalen Indizes konnten sich zwar zum Ende der vorigen Woche wieder leicht erholen, doch so richtig bullisch sieht das Gesamtbild nicht aus. Der Bounce ist gerade bei den US-Indizes nicht ganz so stark ausgefallen, wie es sich manche gewünscht hätten und so bleibt nach wie vor ein bitterer Beigeschmack. Auch der DAX befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, was die Gefahr weiterer Kursverluste mit sich birgt. Worauf Sie derzeit in den Indizes genau achten sollten, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.

