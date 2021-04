LYNX Marktbericht: DAX – Kommt jetzt der Pullback?

Bis zur Mitte der vorigen Handelswoche war noch nicht klar, ob die Bullen an der es schaffen werden, das Zepter wieder in die Hand zu nehmen. Mittlerweile ist an der Nasdaq sowohl ein höheres Tief als auch ein höheres Hoch gelungen. Die Korrektur ist somit offiziell beendet. Der S&P500 Index konnte indes ein neues generieren. Auch im DAX geht die positive Stimmung vorerst weiter, wenngleich sich bereits eine leicht überkaufte Lage gebildet hat. Der ein oder andere Pullback wäre somit im Laufe der kommenden Tage keine allzu große Überraschung. Dennoch stehen auch hier derzeit alle Ampeln auf Grün.

