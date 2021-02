LYNX Marktbericht: DAX – Kommt jetzt der Aufschwung?

Die globalen Indizes haben sich in der vorigen Handelswoche eher bescheiden entwickelt und befinden sich größtenteils in einer konstruktiven Konsolidierungsphase. Der DAX holt gerade Luft, um in Richtung neuer Allzeithochs ausbrechen zu können und auch der S&P500 tendiert derzeit seitwärts. Wichtig ist hier, dass die Marke bei 3.870 Punkten möglichst nicht nach unten gebrochen wird. Heute blicken wir erstmals auch auf Bitcoins, welche sich nach wie vor im Rallye-Modus befinden. Ob sich der Trend weiter fortsetzen wird oder ob es bereits die Gefahr einer Überhitzung zeigt, erklären wir in unserer heutigen Videoanalyse.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen