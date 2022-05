Entwarnung beim DAX?

Exakt zum richtigen Zeitpunkt haben wir am letzten Donnerstag bei LYNX Live einen möglichen Bounce der US-Märkte besprochen. Die US-Indizes schossen wie Phönix aus der Asche nach oben und nun gilt es abzuklären, wohin die Reise gehen könnte. Ist dies schon das Ende des Abverkaufs oder doch nur eine kurze Rallye in einem übergeordneten Bärenmarkt? Worauf Sie an der Börse aktuell achten sollten, schauen wir uns im heutigen Marktbericht genauer an.

