DAX: Wohin geht die Reise?

Die vorige Woche brachte nach den starken Kursanstiegen im März die erste wirkliche Konsolidierung mit sich. Nachdem die im März, wie von der Tarantel gestochen nach oben sauste, war eine kleine Zwischenkorrektur mehr als überfällig. Wichtig ist vor allem der Blick auf das . Dieses war bei weitem nicht mehr so hoch, wie an den Korrekturtagen im Januar oder Februar. Ein Zeichen also, dass das Vertrauen der Großinvestoren in die aktuell positive Entwicklung recht gut zu sein scheint. Wie es bei DAX und den amerikanischen Indizes weitergeht, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

