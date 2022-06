DAX: Wo liegen wichtige Unterstützungen?

Die Bärenmarktrallye ist seit Donnerstag der vorigen Woche offiziell vorbei und wieder einmal haben wir im Vorfeld bei LYNX die wichtigen Eckpunkte in den Indizes für Sie analysiert. Im S&P 500 war es die Unterstützung bei 4.075 Punkten, welche keinesfalls gebrochen hätte werden dürfen. Die Bullen konnten diese Marke jedoch nicht verteidigen und nun befinden sich die Kurse weltweit wieder im freien Fall. Wohin geht die Reise bei den US-Indizes sowie beim DAX? Das schauen wir uns in der heutigen Videoanalyse an.

