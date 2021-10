DAX: Wo befinden sich die Widerstände?

Die Korrektur an den globalen Börsen fand auch in der vorigen Woche ihre Fortsetzung. Die Bullen scheiterten in den wichtigen Indizes an den in der vorigen Woche beschriebenen Widerständen und neue Kaufsignale blieben aus. Doch die nächsten Kursziele stehen bereits fest. Im S&P500 könnten wir in den Bereich von 4.220 bis 4.230 Punkte fallen und im Nasdaq 100 auf bis zu 14.455 Punkte. Danach werden die Karten neu gemischt. Vorerst bleiben die Märkte volatil und im Korrektur-Modus.

