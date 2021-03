DAX – Wie geht es weiter?

Die US-Märkte starteten vorige Woche eine längst überfällige Aufholjagd und konnten eine der stärksten Handelswochen seit Monaten ins Trockene bringen. Dennoch stellt sich gerade an der technologielastigen Nasdaq die Frage, ob dies nur eine technische Gegenreaktion war, oder ob die Korrektur tatsächlich schon vorüber ist. Auch der DAX konnte vom gesamt bullischen Umfeld profitieren und ein neues Allzeithoch erreichen. Somit zeigt der DAX erstmals seit langem eine Outperformance gegenüber einigen US-Indizes. Wie es nun an den Börsen wirklich weitergeht, besprechen wir natürlich wieder in unserer heutigen Videoanalyse.

