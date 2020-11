DAX – Wer waren die Gewinner oder Verlierer?

Es war die Woche der der heftigsten Sektor-Rotationen, welche wir in diesem Jahr zu sehen bekamen. Während die bisherigen Profiteure der Pandemie ohne Wenn und Aber verkauft wurden, gehörten die größten Verlierer auf einmal zu den großen Gewinnern. So konnten vor allem Banken, Rohstofftitel und Branchen in Verbindung mit der Luftfahrt die größten Anstiege verzeichnen. Werte wie HelloFresh, Delivery Hero oder auch Titel aus den USA wie Zoom Video oder Amazon wurden währenddessen heftig abgestraft. Bleibt somit die Frage, ob diese Rotation nachhaltiger Natur ist, oder ob sich die fundamentalen Gewinner der Krise diese Woche wieder ihren Weg an die Spitze zurück kämpfen werden.

